نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة الرابعة والعشرين لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مبادرة العودة الطوعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تسيير الرحلة الرابعة والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتأمين عودة الأشقاء إلى وطنهم وتقديم الدعم الإنساني لهم.

وجاءت هذه الرحلة تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تأكيدًا على التعاون المستمر بين مصر والسودان وتعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين.

تفاصيل الرحلة وعدد المستفيدين

انطلقت الرحلة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 من محطة مصر برمسيس متجهة إلى محطة السد العالي بأسوان، ومن المقرر أن تصل في تمام الساعة 11:40 مساءً.

وبهذه الرحلة، يصل إجمالي عدد الأشقاء السودانيين الذين تم نقلهم ضمن المبادرة إلى نحو 22،824 راكبًا، وهو ما يعكس حجم الجهد الإنساني الذي تبذله الدولة المصرية في إطار دعمها المستمر للسودان الشقيق.

عودة القطار لخدمة الركاب

وأوضحت الهيئة أن القطار سيعود لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالي، استمرارًا لالتزام الهيئة بتسيير الرحلات اليومية بانتظام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تنسيق كامل لضمان أفضل الخدمات

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان راحة وسلامة الأشقاء السودانيين أثناء رحلة العودة إلى وطنهم، مشيدة بالتعاون المثمر بين المؤسسات المصرية والسودانية في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية.