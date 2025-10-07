نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع عربي روسي بالجامعة العربية تحضيرًا لقمة بوتين والقادة العرب بموسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعا مشتركا من كبار المسؤولين من الدول العربية وروسيا للتحضير للقمة الروسية - العربية الأولي المقرر عقدها في موسكو في 15 أكتوبر الجاري.

وعقد الاجتماع برئاسة مشتركة من السفير ألكسندر كينشاك مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، والسفير الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية الدكتور قحطان طه خلف (العراق يتسلم رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى القمة)، وبحضور السفير خالد منزلاوي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

وجاء الاجتماع لبحث ترتيبات انعقاد القمة العربية – الروسية الأولى المقررة في موسكو بدعوى من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والدورة السابعة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري.

وركز الاجتماع على بحث ترتيبات القمة، والاتفاق على الصيغ النهائية للوثائق الختامية، بما في ذلك "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي للفترة 2026-2028"، التي تهدف إلى تعزيز الشراكات في المجالات الاقتصادية، الثقافية، والسياسية.

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية والدولية على أهمية انعقاد القمة العربية الروسية الأولى "نظرا لثقل الدور الروسي كقوة كبرى ومواقفه الداعمة للعديد من القضايا العربية في المنظمات الدولية.

وشدد منزلاوي على أهمية القمة كفرصة لتوطيد العلاقات مع روسيا كقوة كبرى تدعم قضايا عربية في المحافل الدولية، مثل دعمها للقضية الفلسطينية، وسط تحولات جيوسياسية عالمية.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القمة في 17 مايو 2025، موجها الدعوة إلى قادة الدول العربية والأمين العام أحمد أبو الغيط، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، خاصة في الطاقة، التجارة (التي بلغت 16 مليار دولار العام الماضي)، والاستثمارات المشتركة.

ويأتي منتدى التعاون العربي الروسي، والذي أُطلق عام 2013، في سياق علاقات تاريخية تعود إلى الاتحاد السوفييتي، مع تركيز على مواجهة التحديات مثل العقوبات الغربية على روسيا والقضايا الإقليمية (غزة، أوكرانيا)، وتعزيز التعاون في مجالي الطاقة والأمن الغذائي.