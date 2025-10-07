نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: هناك إمكانية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بإمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال ترامب للصحفيين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الثلاثاء: "أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وهذا أوسع من الوضع في قطاع غزة".

وسبق لترامب أن عرض خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تتضمن تشكيل سلطة جديدة في القطاع مع انسحاب القوات الإسرائيلية منه تدريجيا وإطلاق سراح المحتجزين لدى "حماس" مقابل الإفراج عن عدد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأعلنت "حماس" موافقتها على إطلاق سراح المحتجزين لديها وتسليم جثث القتلى.

وتجري مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل والحركة في مصر حول تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة بعد أن أعلنت إسرائيل تجميد العمليات الهجومية في قطاع غزة.