العالم اليوم - شرطة لندن تفكك أضخم شبكة لتهريب الهواتف المسروقة في تاريخها

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:17 مساءً - تمكنت السلطات البريطانية من تفكيك شبكة تهريب دولية للهواتف المسروقة، يعتقد أنها هربت عشرات الآلاف الأجهزة من لندن، في عملية وصفت بـ"الاستثنائية".

التحقيق الذي أطلق عليه اسم "عملية إيكوستيب"، كشف أن العصابة تمكنت من تهريب نحو 40 ألف هاتف مسروق خلال العام الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وأوضح المحققون أن العصابة كانت تشتري الهواتف المسروقة من اللصوص، ثم تشحنها إلى الخارج لإعادة بيعها بأسعار قد تصل إلى 4 آلاف دولار.

واكتشف المسؤولون الخيوط الأولى لهذه القضية في ديسمبر الماضي، عندما استخدمت امرأة ميزة "فايند ماي فون" لتتبع هاتفها المسروق من نوع آيفون، ووجدت أنه كان في طريقه إلى مطار هيثرو في لندن.

وعندما أبلغت الشرطة وفتش الضباط شحنة مشتبه بها كانت متجهة إلى هونغ كونغ، وجدوا بداخلها حوالي 900 هاتف ذكي فاخر، وتبين أن معظم الأجهزة كانت مسروقة.

وقال كبير المفتشين في القضية مارك غافن: "اتضح سريعا أن ما يجري ليس جريمة بسيطة، بل نشاط إجرامي واسع النطاق".

وبعد هذا الاكتشاف، استدعت السلطات المحققين المتخصصين في قضايا تهريب المخدرات والسطو المسلح لبدء تحقيق استمر سنة، وكشف عن شبكة تهريب من العصابات تعمل في لندن وبعض المناطق الأخرى.

وتمكنت الشرطة من القبض على اثنين من زعماء العصابة الشهر الماضي، ووجدت الشرطة بحوزتهم أكثر من ألفي هاتف، ويعتقد أنهما كانا الرابط بين آلاف السرقات وسلسلة توريد دولية.

والأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة 15 شخصا آخرين بتهم السرقة والسطو.

كما داهمت الشرطة 28 عقارا في لندن وهيرتفوردشير، وعثرت على أدلة إضافية وتحويلات مالية مرتبطة بالشبكة.

ووصف الضابط أندرو فيذرستون، المسؤول عن مكافحة سرقة الهواتف في شرطة لندن، العملية بأنها "من أكثر العمليات الاستثنائية التي نفذتها الشرطة".