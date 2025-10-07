العالم اليوم - 3 أهداف.. نتنياهو "يكرر تعهداته" بشأن حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر 3 أهداف.. نتنياهو "يكرر تعهداته" بشأن حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:17 مساءً - كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهداته بخصوص حرب غزة في الذكرى السنوية الثانية لهجوم حماس على إسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه، مساء الثلاثاء، إنه سيواصل العمل على تحقيق "جميع أهداف الحرب".

وأشار البيان إلى 3 أهداف طالما تحدث عنها نتنياهو، هي "إعادة جميع الرهائن، والقضاء على نظام حماس، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل".

ويأتي بيان نتنياهو تزامنا مع بدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في مصر، الإثنين، بناء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وقال رئيس وفد حماس المفاوض خليل الحية، الثلاثاء، إن وفد الحركة جاء إلى شرم الشيخ لإجراء "مفاوضات مسؤولة وجادة"، تهدف إلى وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبا بضمانات دولية حقيقية لإنهاء العدوان بشكل تام.

كما اعتبر ترامب، الثلاثاء، أن هناك "فرصة حقيقية" للتوصل الى اتفاق ينهي حرب غزة.

وتجري مفاوضات شرم الشيخ بناء على خطة من 20 بندا اقترحها ترامب الشهر الماضي.

وصرح الرئيس الأميركي للصحفيين في المكتب البيضاوي: "هناك فرصة حقيقية لنقوم بأمر ما"، مضيفا أن مفاوضين أميركيين يشاركون أيضا في المباحثات.

وأضاف: "أعتقد أن هناك احتمالا لإرساء السلام في الشرق الأوسط. إنه أمر يتجاوز حتى الوضع في غزة. نريد الإفراج فورا عن الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة "ستبذل كل ما هو ممكن للتأكد من التزام كل الأطراف بالاتفاق"، إذا اتفقت حماس وإسرائيل على وقف لإطلاق النار بهدف إنهاء الحرب.