نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال محتجين مؤيدين للفلسطينيين في بوسطن بعد اشتباك مع الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت الشرطة الأمريكية يوم الأربعاء، محتجين مؤيدين للفلسطينيين في بوسطن بعد اشتباك مع قوات الأمن.

وقالت السلطات الأمريكية إنها اعتقلت 13 متظاهرا مؤيدا للفلسطينيين في مدينة بوسطن بعد اشتباك مع الشرطة تسبب في حدوث فوض وشغب وأدى إلى نقل أربعة من عناصر الشرطة إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج من إصابات غير مهددة للحياة.

وأضافت الشرطة أن كافة المعتقلين كانوا من منطقة الاحتجاج وتتراوح أعمارهم بين 19 و27 عامًا.

ومن المقرر أن يتم استدعاؤهم الأربعاء والخميس للمثول أمام القضاء بتهم السلوك غير المنضبط ومقاومة الاعتقال والإخلال بالأمن.

وأظهرت لقطات الأخبار المحلية المتظاهرين وعناصر الشرطة وهم يدفعون بعضهم البعض ويتصارعون حتى على الأرض.

ووثق مقطع فيديو متظاهرين وهو يصيحون "اتركوه"، بينما كان رجال الشرطة يقتادون شخصا.

وجاء الاحتجاج في إطار العديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم التي تزامنت مع الذكرى السنوية الثانية لعملية "طوفان الأقصى" والتي أججت حربا إسرائيلية عل غزة راح ضحيتها آلاف المدنيين ولا تزال مستمرة حتى الآن.