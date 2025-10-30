يوسف رأفت يشارك ياسمينا العبد بطولة مسلسل "ميد تيرم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان الشاب يوسف رأفت في بطولة المسلسل الجديد "ميد تيرم"، الذي يجمعه بـ ياسمينا العبد وجلا هشام، وقد بدأ فريق العمل تصوير المشاهد الأولى خلال الفترة الماضية.

تفاصيل المسلسل



ينتمي المسلسل إلى النوع الاجتماعي الشبابي، وتدور أحداثه حول مجموعة من الطلاب المصريين والعرب الذين يدرسون في إحدى الجامعات المصرية، لتتداخل قصصهم وتتشابك في إطار درامي يعكس تجاربهم الحياتية وعلاقاتهم داخل الحرم الجامعي، يشرف على كتابة العمل الروائي محمد صادق، بينما تتولى إخراجه مريم الباجوري في أولى تجاربها بالدراما التلفزيونية.

أبطال المسلسل



ويضم المسلسل مجموعة من النجوم الشباب، من بينهم: يوسف رأفت، ياسمينا العبد، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن، كما يشارك في البطولة عدد من الفنانين، أبرزهم هاني عادل، أحمد عزمي، وعمرو صالح.