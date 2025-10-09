نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التقديم في اللوتري الأمريكي 2027: فرصة ذهبية للهجرة إلى الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة الخارجية الأمريكية تفتح باب التسجيل حتى 7 نوفمبر

بدء التقديم في اللوتري الأمريكي 2027: فرصة ذهبية للهجرة إلى الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا عن فتح باب التقديم في برنامج الهجرة العشوائية للعام 2027، المعروف باسم "اللوتري الأمريكي"، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وحتى يوم الخميس 7 نوفمبر 2025. ويتيح هذا البرنامج السنوي فرصة الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) في الولايات المتحدة لما يقارب 55،000 شخص من مختلف دول العالمصحيفة الخليج | MSN.

خطوات التسجيل عبر الموقع الرسمي

يتم التقديم حصريًا من خلال الموقع الرسمي للبرنامج: dvprogram.state.gov، ويُشترط على المتقدمين تعبئة النموذج الإلكتروني باللغة الإنجليزية بدقة، ورفع صورة شخصية حديثة مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة (600×600 بكسل، خلفية بيضاء، دون تعديل بالفوتوشوب)صحيفة الخليج | MSN+1.

البيانات المطلوبة تشمل:

• الاسم الكامل

• تاريخ الميلاد

• الدولة المؤهلة (دولة الميلاد)

• الحالة الاجتماعية

• المستوى التعليمي

• معلومات الزوج/الزوجة والأبناء إن وجدوا

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي

للتأهل للتقديم، يجب أن يستوفي المتقدم الشروط التالية:

• أن يكون من دولة مؤهلة للمشاركة (معظم الدول العربية مؤهلة)

• أن يمتلك شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في وظيفة تتطلب تدريبًا متخصصًا

• أن تكون الصورة الشخصية حديثة ومطابقة للمواصفات

• تقديم طلب واحد فقط، حيث يؤدي التقديم المتكرر إلى الاستبعاد الفوريصحيفة الخليج | MSN+1.

رسوم رمزية لأول مرة

في تغيير جديد لهذا العام، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية رسومًا رمزية قدرها 1 دولار أمريكي عند التسجيل، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم عملية التقديم والحد من الطلبات غير الجادةالقاهرة 24.

أبرز الأخطاء التي تؤدي إلى الاستبعاد

حذرت الوزارة من عدة أخطاء شائعة يقع فيها المتقدمون، أبرزها:

• تقديم صور غير مطابقة للمواصفات أو قديمة

• إدخال بيانات غير دقيقة أو ناقصة

• عدم تسجيل جميع أفراد الأسرة

• التسجيل من دولة الإقامة بدلًا من دولة الميلاد

• نسيان حفظ رقم التأكيد الخاص بالطلبصحيفة الخليج | MSN.

موعد إعلان النتائج

من المقرر أن تُعلن نتائج قرعة اللوتري الأمريكي 2027 في يوم 7 مايو 2026، عبر نفس الموقع الرسمي. ويجب على الفائزين استكمال الإجراءات المطلوبة مثل تعبئة نموذج DS-260، جمع الوثائق، والاستعداد لمقابلة السفارة الأمريكية في بلد الإقامةصحيفة الخليج | MSN.

ماذا بعد الفوز؟

الفوز في اللوتري يمنح المتقدم:

• إقامة دائمة في الولايات المتحدة (Green Card)

• إمكانية ضم الزوج/الزوجة والأبناء غير المتزوجين تحت سن 21

• فرصة للعمل والدراسة في أمريكا

• إمكانية التقديم لاحقًا للحصول على الجنسية الأمريكية بعد خمس سنوات من الإقامةالوطن.