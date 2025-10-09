نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أندريه بابيش: التشيك لن تعطي أوكرانيا ولا كرونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المرشح لمنصب رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش إن التشيك لن تقدم أموالا من ميزانيتها لدعم أوكرانيا.

وأوضح خلال تصريحاته بعد الجلسة الأولى للكتلة البرلمانية لحزب "ANO" الفائز في الانتخابات: "نؤكد أننا نخصص 60 مليار (كرونة) (نحو 2.58 مليار دولار) لأوروبا، التي تساعد أوكرانيا. نحن من ميزانيتنا لن نعطي أوكرانيا ولا كرونة. ليس لدينا أموال للتشيك. لقد ساعدنا أوكرانيا مباشرة، والآن سنساعدها عبر الاتحاد الأوروبي".

يذكر أنه على الرغم من اتهام خصوم بابيش بأنه يتبنى موقفا مؤيدا لروسيا بسبب حجبه تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إلا أنه كان ينفي ذلك. وفي تجمع انتخابي مؤخرا، صرح أن حزب "ANO" لن يحول التشيك نحو الشرق. وذكر أن حكومته هي التي جعلت البلاد "العدو الثاني الأهم لروسيا بعد الولايات المتحدة".

في عام 2024، أطلقت التشيك مبادرة تسليح كييف بمشاركة مالية من الدول الغربية. خلال ذلك العام، تم تسليم أكثر من مليون ونصف المليون قطعة ذخيرة لأوكرانيا. وفي أوائل مايو، أفاد الرئيس بيتر بافل بأنه من المقرر تسليم كييف نحو 1.8 مليون قذيفة في عام 2025. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، هذه هي قناة التوريد الأكثر أهمية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وانتقدت حركة "ANO" المعارضة هذا البرنامج بسبب تكلفته الباهظة، وكذلك عدم الشفافية والاعتماد على الصفقات السرية. وكان بابيش قد أكد أن حكومة التشيك يجب أن تهتم بالسياسة الداخلية أكثر تعاطفها مع مشاكل أوكرانيا.