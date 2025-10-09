نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب: قد أزور مصر يوم الأحد.. ومفاوضات اتفاق غزة "بالغة القرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة تسير بشكل إيجابي، مُشيرًا إلى أن الاتفاق بات قريبًا جدًا، كما ألمح إلى إمكانية قيامه بزيارة إلى مصر يوم الأحد المقبل، في حال تقدّم المفاوضات بما يتطلب حضوره للمنطقة.

خلال حضوره فعالية في البيت الأبيض، قال ترامب:

"ربما أذهب إلى مصر يوم الأحد، ربما السبت، وسنرى"

وأضاف أن فريقه التفاوضي “في حالة جيدة للغاية” وأنه من المحتمل أن يُطلب حضوره عن قرب إن تقدّمت الأمور.

كما أشار إلى أن الصفقة المتوقعة تشمل بنودًا عدة، من بينها سحب القوات الإسرائيلية، وتبادل الأسرى، وتوقف المستمر للعمليات العسكرية، ضمن خطة تتكوّن من نحو 20 نقطة قدمها ترامب مسبقًا كإطار لوقف النزاع.

في مشهد مفاجئ، دخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القاعة حاملًا مذكرة إلى ترامب، والتي أشار الرئيس إلى أنها حملت رسالة بأن الاتفاق “بات قريبًا جدًا” وأن حضوره قد يُطلب “بسرعة”.

السياق والدلالات

جرت المفاوضات بين الجانب الفلسطيني (حركة حماس) والإسرائيلي في منتجع شرم الشيخ بمصر، بوساطة مصرية وقطرية وتركية، وبمشاركة ممثلين من الولايات المتحدة.

من القضايا الخلافية التي تظل عالقة: مدى انسحاب القوات الإسرائيلية، توقيت إطلاق الأسرى، وإشكالية الإدارة المستقبلية لغزة في المرحلة الانتقالية.

تصريحات ترامب تمثل مؤشرًا على رغبته في أن يكون حاضرًا في اللحظات الحاسمة لإعلان الاتفاق أو توقيعه، وهو ما يعطي وزنًا رمزيًا لحضوره في مصر إذا تحقق الاتفاق.

ما يُنتظر