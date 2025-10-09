العالم اليوم - روبيو يطلب موافقة ترامب على منشور حول اتفاق الشرق الأوسط

انتم الان تتابعون خبر روبيو يطلب موافقة ترامب على منشور حول اتفاق الشرق الأوسط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 01:20 صباحاً - ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سلّم مذكرة إلى الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض الأربعاء طلب فيها من الرئيس الأميركي إعطاء موافقته على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق باتفاق الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة إن المذكرة المكتوبة بخط اليد جاء فيها "نحتاج إلى موافقتك على منشور لوسائل التواصل الاجتماعي قريبا حتى تتمكن من الإعلان عن الاتفاق أولا".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن "واشنطن تحضّر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال ترامب إنه لا يستبعد زيارة قطاع غزة، بعدما أعلن أنه قد يتوجّه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع.

وأضاف ترامب أنه قد يسافر إلى مصر، حيث يسعى مفاوضوه إلى إبرام اتفاق لإعلان وقف إطلاق نار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وذكر ترامب في البيت الأبيض أن الاتفاق "قريب للغاية".

ويواصل المفاوضون عقد اجتماعات في مصر في محاولة لإتمام الاتفاق.

وأوضح ترامب: "تلقيت للتو مذكرة من وزير الخارجية تقول إننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط، وسيحتاجونني بسرعة كبيرة".

وقال إنه سيذهب على الأرجح إما قبل إطلاق سراح الرهائن أو بعد ذلك بوقت قصير.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بحلول هذه الليلة".