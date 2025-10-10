العالم اليوم - نتنياهو يتحدث عن البقاء في غزة.. وعدد الرهائن الأحياء

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يتحدث عن البقاء في غزة.. وعدد الرهائن الأحياء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن القوات الإسرائيلية ستواصل وجودها داخل قطاع غزة، بهدف ممارسة الضغط على حركة حماس حتى تلقي سلاحها بشكل كامل.

وقال نتنياهو في كلمة مباشرة، إن "حماس وافقت على الاتفاق بعدما أدركت أن السكين على رقبتها"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي "سيبقى في قطاع غزة ويسيطر على المناطق الهامة".

وتابع: "إسرائيل ألحقت ضربة كبيرة بالمحور الإيراني الذي تعتبر حماس من مكوناته"، لافتا إلى أنه واجه "ضغوطا كبيرة داخلية وخارجية خلال الحرب".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "كان نصب عيني طيلة الوقت أمن إسرائيل وإعادة المختطفين ومواجهة صواريخ إيران وذراعها حماس".

وبشأن الرهائن، أكد أن "جميع رهائننا سيعودون في الأيام المقبلة.. قلت لعائلات الرهائن أنني لن أتنازل عن أي واحد منهم وهذا ما حصل".

وأضاف نتنياهو: "20 من الرهائن في غزة أحياء و28 قتلى".

كما شدد نتنياهو على أن بلاده تنوي "توسيع دائرة السلام".