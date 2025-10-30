العالم اليوم - الفطيم تعلن عن استثمارات بـ 10 مليارات ريال في السعودية

انتم الان تتابعون خبر الفطيم تعلن عن استثمارات بـ 10 مليارات ريال في السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - أعلنت الفطيم، إحدى أكبر مجموعات الأعمال الإقليمية في المنطقة، عن التزامها الاستراتيجي باستثمار 10 مليارات ريال سعودي (ما يعادل نحو 2.72 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة في المملكة العربية السعودية.

يرتكز هذا الالتزام على استثمارات حالية تتجاوز قيمتها 5 مليارات ريال، مما يعكس ثقة الفطيم الراسخة برؤية المملكة 2030، ودورها كشريك استراتيجي في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في المملكة.

جاء هذا الإعلان خلال اليوم الأول من مشاركة الفطيم في أعمال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة في المملكة لدعم تطوير المواهب المحلية وتمكينها في القطاعات الرئيسية.

وتهدف الفطيم من خلال هذه الخطوة أيضاً إلى دعم مساعي المملكة في مجال التوطين مع التركيز بصورة أساسية على نقل المعرفة، وتطوير سلاسل توريد محلية متينة، وبناء كوادر عاملة سعودية مؤهلة لقيادة قطاعات المستقبل.

وسلّط ​​مروان شحادة، رئيس التطوير المؤسسي للمجموعة في الفطيم، الضوء على الأساس الاستراتيجي لهذا الالتزام، مشيراً إلى أن: "رؤية المملكة 2030 تتطلب نهجاً استثمارياً يتجاوز ضخ رأس المال إلى اكتساب شركاء ذوي خبرات تشغيلية وإقليمية واسعة والتزام حقيقي بتطوير القدرات الوطنية. ويُعد تعهدنا باستثمار 10 مليارات ريال تجسيداً عملياً لثقتنا في إمكانيات المملكة واستعدادنا للمساهمة بفعالية في أجندة التنويع الاقتصادي والابتكار. ونحن لا نعتبر أنفسنا مستثمرين فحسب، بل شركاء استراتيجيين ملتزمين بمسيرة التنمية في المملكة".

خلال مشاركتها في النسخة التاسعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ستستعرض الفطيم نهجها المتكامل في دعم أجندة التحول الاقتصادي في المملكة. وتوجّه الفطيم استثماراتها نحو القطاعات الحيوية في المملكة بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030:

تحول قطاع التنقل: تدعم الفطيم توسيع نطاق استخدام السيارات الكهربائية وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي في المملكة. ويشمل ذلك إدخال مركبات كهربائية متطورة من خلال شراكات عالمية من أبرزها شركة BYD والعديد من العلامات التجارية الأخرى، مما يساهم في تطوير حلول نقل مستدامة وفعّالة في السوق السعودية.

تجارب البيع بالتجزئة: الارتقاء بتجربة المستهلك السعودي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع "سينومي ريتيل"، التي تشمل استحواذ الفطيم على حصة قدرها 95% إلى جانب تقديم تمويلات مصرفية متنوعة، بما يسهم في تطوير منظومة تجزئة متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتجارب تسوق متعددة القنوات.

التأمين والخدمات المالية: تساهم الفطيم من خلال شركة "أورينت للتأمين" في تعزيز الثقة بالقطاع المالي في المملكة، وزيادة مرونته، ودفع عجلة الشمول الاقتصادي، وذلك عبر تقديم حلول تأمين وتمويل مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء.

تطوير القطاع العقاري: تسعى الفطيم إلى توسيع نطاق أعمالها بما يدعم مسيرة التحول الحضري المتسارع في السعودية، وذلك من خلال تطوير مساحات عصرية ومتكاملة تربط بين المجتمعات وتحسّن جودة الحياة.

ومع توجه أنظار العالم إلى مدينة الرياض خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، تؤكد الفطيم مجدداً التزامها الراسخ تجاه المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، قال مروان شحادة: "تشكل استثماراتنا الاستراتيجية دليلاً ملموساً على التزامنا ببناء منظومة حيوية تزدهر فيها الابتكارات، وتنمو فيها المواهب المحلية، وتتحول فيها رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس من خلال العمل المشترك".