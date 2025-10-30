أسوشيتد برس: المتحف الكبير أحد المشاريع الضخمة للسيسي لدعم الاقتصاد المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أكتوبر 2025 11:32 صباحاً - ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن المتحف المصري الكبير يُعد من أبرز المشاريع الضخمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطته لتحديث البنية التحتية ودفع عجلة الاقتصاد.

وأوضحت الوكالة، في سياق تقرير إخباري، اليوم /الخميس/، أنه بعد عقدين من الانتظار، يُفتتح المتحف المصري الكبير أخيرًا يوم السبت المقبل حيث يسلط الضوء على الحضارة المصرية العريقة، ويمثل ركيزة أساسية في مساعي الحكومة لتعزيز قطاع السياحة، الذي يُعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية.

وأضافت أن هذا المتحف العملاق، الذي بلغت تكلفته مليار دولار، يقع على مشارف القاهرة بجوار أهرامات الجيزة الشهيرة، ومن المُنتظر أن يصبح أكبر متحف في العالم مُخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تُفصل الحياة في مصر القديمة. وبالمقارنة، يضم متحف اللوفر في باريس حوالي 35 ألف قطعة معروضة.

وتابعت أن المتحف يعد أحد المشاريع الضخمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شرع منذ توليه مهام منصبه عام 2014 في استثمارات ضخمة في البنية التحتية بهدف إنعاش اقتصاد أضعفته عقود من الركود وتضرر بشدة من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة الربيع العربي عام 2011.

وأشارت إلى أنه تم تأجيل الافتتاح الكبير عدة مرات، كان آخرها في يوليو من هذا العام بسبب الصراعات في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يحضر العديد من قادة العالم حفل الافتتاح يوم السبت.

واستعرضت الوكالة تصميمات المتحف، مشيرة إلى أنه يتميز بواجهة زجاجية مثلثة شاهقة تُحاكي الأهرامات القريبة، وفي ردهة المدخل، يقف تمثال رمسيس العظيم، أحد أشهر فراعنة مصر، من الجرانيت حيث نُقل هذا التمثال، الذي يبلغ عمره 3200 عام، ويبلغ ارتفاعه 11 مترًا (36 قدمًا)، إلى المتحف بعد عقود من وقوفه في وسط دوار مزدحم أمام محطة القطار الرئيسية في القاهرة.

ويؤدي درج فخم من ستة طوابق، تصطف على جانبيه تماثيل أثرية، من الردهة إلى صالات العرض الرئيسية، حيث يطل الزوار على الأهرامات القريبة. كما يربط جسر المتحف بالأهرامات، مما يتيح للسياح التنقل بينهما سيرًا على الأقدام أو باستخدام مركبات كهربائية صديقة للبيئة، وفقًا لمسؤولي المتحف.

ويضم المتحف 24 ألف متر مربع (258,000 قدم مربع) من مساحات العرض الدائمة، ومتحفا للأطفال، ومرافق للمؤتمرات والتعليم، ومنطقة تجارية، بالإضافة إلى مركز كبير للحفظ.

وتعرض صالات العرض الرئيسية الاثنتا عشرة، التي افتُتحت العام الماضي، آثارًا تمتد من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الروماني، مُرتبة حسب العصور والموضوعات.

كما تم نقل العديد من القطع الأثرية، البالغ عددها 50 ألف قطعة، من المتحف المصري، وهو مبنى مكتظ يعود تاريخه إلى قرن من الزمان في ميدان التحرير بوسط مدينة القاهرة.

كما اكتُشفت قطع أخرى مؤخرًا من مقابر قديمة، بما في ذلك مقبرة سقارة، وهي مجمع آخر من الأهرامات والمقابر يقع على بُعد حوالي 14 ميلاً (22 كيلومترًا) جنوب المتحف.

وسلطت الضوء على تصريحات أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف أن القاعات مُجهزة بتقنيات متطورة، وتتميز بعروض وسائط متعددة، للمساعدة في شرح تاريخ مصر القديمة للأجيال الجديدة.

ويتضمن الافتتاح الكبير يوم السبت افتتاح قاعتين مخصصتين لعرض 5000 قطعة أثرية من مجموعة الملك توت عنخ آمون حيث تُعرض المجموعة كاملةً لأول مرة منذ اكتشاف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مقبرة الملك توت عام 1922 في مدينة الأقصر جنوب مصر حيث لم تكن المساحة في المتحف المصري القديم كافية لعرض جميع كنوز المقبرة دفعة واحدة.

وأشارت أنه تم ترميم بعض التحف الفنية في مركز الترميم بالمتحف، بما في ذلك أسرّة الجنازة الثلاثة والعربات الست الخاصة بالفرعون الشاب حيث سيتم عرضها مع عرشه الذهبي، وتابوته المغطى بالذهب، وقناع دفنه المصنوع من الذهب والكوارتزيت واللازورد والزجاج الملون.

ومن القطع المركزية الأخرى في المتحف، القارب الشمسي للملك خوفو، الفرعون الذي يُنسب إليه بناء الهرم الأكبر بالجيزة، والذي يعود تاريخه إلى 4600 عام.

وتأمل الحكومة أن يجذب المتحف المزيد من السياح الذين سيبقون لفترة، وأن يوفر العملة الأجنبية التي تحتاجها مصر لدعم اقتصادها.

ووفقًا للأرقام الرسمية، زار البلاد عدد قياسي بلغ 15.7 مليون سائح في عام 2024، وتسعى الحكومة إلى جذب 30 مليون زائر بحلول عام 2032.

ولفتت الوكالة إلى أن السلطات المعنية قامت بترميم كامل للمنطقة المحيطة بالمتحف والأهرامات حيث رُصفت الطرق، ويجري حاليًا إنشاء محطة مترو خارج بوابات المتحف لتسهيل الوصول إلى الموقعين كما افتُتح مطار، وهو مطار سفنكس الدولي، غرب القاهرة على بُعد 40 دقيقة من المتحف.