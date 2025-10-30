بالزي الفرعوني.. طلاب المدارس يحتفلون بافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أكتوبر 2025 11:32 صباحاً - في أجواء احتفالية تعكس روح الانتماء والفخر بالحضارة المصرية، شهدت مدارس الجمهورية اليوم فعاليات مميّزة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أضخم المشروعات الثقافية في العالم.



وتزيّنت المدارس في مختلف المحافظات بالأعلام واللوحات التي تجسّد عظمة التاريخ المصري القديم، فيما قدّم الطلاب فقرات فنية وثقافية تعبّر عن اعتزازهم بتراث بلادهم.

ففي محافظة القاهرة، نظّمت المدارس معارض مصغّرة للمقتنيات الفرعونية المقلّدة، بينما شهدت مدارس الإسكندرية وأسيوط وأسوان عروضًا فنية وأناشيد وطنية تعبّر عن رمزية الحدث. كما شارك المعلمون في حلقات نقاشية لتعريف الطلاب بأهمية المتحف كمنارة ثقافية وعلمية تفتح آفاقًا جديدة أمام السياحة والتعليم.

وجاءت الاحتفالات بتنسيق من وزارة التربية والتعليم، تأكيدًا على دور المدرسة في تعزيز الهوية الوطنية وربط الأجيال الجديدة بتاريخها المجيد.