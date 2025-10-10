العالم اليوم - غزة في قبضة الوقت.. اتفاق يتأرجح بين الأمل والانفجار

انتم الان تتابعون خبر غزة في قبضة الوقت.. اتفاق يتأرجح بين الأمل والانفجار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - مع دخول المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة حيز التنفيذ، باتت تدور تساؤلات بشأن صمود الاتفاق والتوقعات الاستراتيجية لمدة 90 يوما.

فالاتفاق الذي جرى بوساطة أميركية مصرية قطرية تركية في 9 أكتوبر 2025 يواجه احتمال بقاء بنسبة 50-55 بالمئة لمدة 30 يوما في ظل الظروف الأساسية. وهناك 3 مسارات متوقعة خلال الـ90 يوما القادمة، إذ تعتمد كل منها على مجموعة محددة من المحفزات وهي إطلاق الرهائن ومفاوضات قوائم الأسرى وسلوك الفاعلين الإقليميين. سيناريو الحالة الأساسية (50-55 بالمئة) التطبيق الهش.. المسار الأكثر ترجيحا ينطوي على تطبيق اتفاق غزة وظيفي، ولكنه هش ومصحوب بأزمات دورية.

المسار الأكثر ترجيحا ينطوي على تطبيق اتفاق غزة وظيفي، ولكنه هش ومصحوب بأزمات دورية.

الانسحاب والأمن.. القوات الإسرائيلية تكمل انسحاباً جزئياً من شمال غزة، لكنها تحتفظ بممر نتساريم الاستراتيجي حتى اليوم الـ90.

القوات الإسرائيلية تكمل انسحاباً جزئياً من شمال غزة، لكنها تحتفظ بممر نتساريم الاستراتيجي حتى اليوم الـ90. خرق الهدنة.. حركة الجهاد الإسلامي تنفذ 3 إلى 5 عمليات إطلاق صواريخ محدودة لاختبار حدود وقف إطلاق النار، ثم إسرائيل ترد بضربات جوية متناسبة، مما يوقف التنفيذ لمدة 24-48 ساعة.

حركة الجهاد الإسلامي تنفذ 3 إلى 5 عمليات إطلاق صواريخ محدودة لاختبار حدود وقف إطلاق النار، ثم إسرائيل ترد بضربات جوية متناسبة، مما يوقف التنفيذ لمدة 24-48 ساعة. المساعدات والإغاثة.. عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تحقق وصول 300-350 شاحنة يومياً (أقل من الهدف 500 شاحنة).

عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تحقق وصول 300-350 شاحنة يومياً (أقل من الهدف 500 شاحنة). الحكم في غزة.. يستمر الفراغ في الحكم. حماس تحتفظ بالسيطرة العسكرية الفعلية، والسلطة الفلسطينية ترفض إعادة الانتشار دون ضمانات أمنية إسرائيلية موثوقة.

يستمر الفراغ في الحكم. حماس تحتفظ بالسيطرة العسكرية الفعلية، والسلطة الفلسطينية ترفض إعادة الانتشار دون ضمانات أمنية إسرائيلية موثوقة. الوضع الإقليمي.. حزب الله ينخرط في حادثين حدوديين أو 3 حوادث متفرقة، لكنه يتجنب التصعيد الكامل بسبب الهشاشة الاقتصادية اللبنانية.

حزب الله ينخرط في حادثين حدوديين أو 3 حوادث متفرقة، لكنه يتجنب التصعيد الكامل بسبب الهشاشة الاقتصادية اللبنانية. التطبيع السعودي الأميركي.. تتوقف مناقشات التطبيع بسبب عدم حل مسألة حكم غزة الأساسية. سيناريو الحالة الأفضل (20-25 بالمئة) التحرير الكامل.. عودة جميع الرهائن الأحياء بحلول اليوم الـ21 وبأقل مضاعفات صحية.

عودة جميع الرهائن الأحياء بحلول اليوم الـ21 وبأقل مضاعفات صحية. تسهيل القرار.. إطلاق الأسرى يسير بسلاسة بعد ضغط مصري أميركي خلف الكواليس، وسط تنامي سيطرة الجناح السياسي لحركة حماس في الدوحة على حساب الجناح العسكري في غزة.

إطلاق الأسرى يسير بسلاسة بعد ضغط مصري أميركي خلف الكواليس، وسط تنامي سيطرة الجناح السياسي لحركة حماس في الدوحة على حساب الجناح العسكري في غزة. الانسحاب الكامل.. الجيش الإسرائيلي يكمل الانسحاب الكامل إلى خطوط ما قبل أكتوبر 2023 بحلول اليوم 60.

الجيش الإسرائيلي يكمل الانسحاب الكامل إلى خطوط ما قبل أكتوبر 2023 بحلول اليوم 60. الإغاثة والتعافي.. تدفق المساعدات يصل إلى 500 شاحنة يومياً بحلول اليوم 30، ويتم تجنب تفشي الكوليرا.

تدفق المساعدات يصل إلى 500 شاحنة يومياً بحلول اليوم 30، ويتم تجنب تفشي الكوليرا. إعادة الإعمار والحكم.. انعقاد مؤتمر للمانحين (اليوم 45) بقيادة الإمارات ومصر بأكثر من 5 مليار دولار، بالإضافة إلى قطر وتركيا. انتشار تكنوقراط السلطة الفلسطينية في غزة تحت مظلة دولية، وتهميش الجناح العسكري لحماس.

انعقاد مؤتمر للمانحين (اليوم 45) بقيادة الإمارات ومصر بأكثر من 5 مليار دولار، بالإضافة إلى قطر وتركيا. انتشار تكنوقراط السلطة الفلسطينية في غزة تحت مظلة دولية، وتهميش الجناح العسكري لحماس. التطبيع الإقليمي.. استئناف مفاوضات التطبيع الأميركي السعودي مع تنازلات إسرائيلية بشأن مسارات حكم محدودة للسلطة الفلسطينية. حزب الله يحافظ على وقف إطلاق نار تكتيكي. سيناريو الحالة الأسوأ (الاحتمال 20-25 بالمئة) محفز الكارثة.. يبدأ المسار الكارثي بكشف حماس عن وفاة عدة رهائن (الأيام 3-5) بسبب الإهمال أو ظروف القتال.

يبدأ المسار الكارثي بكشف حماس عن وفاة عدة رهائن (الأيام 3-5) بسبب الإهمال أو ظروف القتال. الانهيار.. الغضب العام الإسرائيلي يجبر بنيامين نتنياهو على تعليق التنفيذ. تصاعد هجمات الجهاد الإسلامي (صواريخ مستدامة). وقف إطلاق النار ينهار رسمياً بحلول اليوم 21.

الغضب العام الإسرائيلي يجبر بنيامين نتنياهو على تعليق التنفيذ. تصاعد هجمات الجهاد الإسلامي (صواريخ مستدامة). وقف إطلاق النار ينهار رسمياً بحلول اليوم 21. التصعيد الإقليمي.. دخول الحوثي الصراع بالمسيرات والصواريخ مع تكثيف الهجمات في باب المندب، مما يعطل 15 بالمئة من صادرات الطاقة. ارتفاع سعر خام برنت إلى 95-100 دولار للبرميل.

دخول الحوثي الصراع بالمسيرات والصواريخ مع تكثيف الهجمات في باب المندب، مما يعطل 15 بالمئة من صادرات الطاقة. ارتفاع سعر خام برنت إلى 95-100 دولار للبرميل. العمليات في غزة.. القوات الإسرائيلية تغزو غزة مجدداً بعمليات برية واسعة؛ إغلاق معبر رفح بشكل دائم.

القوات الإسرائيلية تغزو غزة مجدداً بعمليات برية واسعة؛ إغلاق معبر رفح بشكل دائم. العزلة الدولية.. تصعيد في التكلفة البشرية (تجاوز 50 ألف إصابة إجمالية). مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية تكتسب زخماً.

تصعيد في التكلفة البشرية (تجاوز 50 ألف إصابة إجمالية). مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية تكتسب زخماً. مستقبل التطبيع.. تجميد التطبيع السعودي الإسرائيلي لأفق زمني يزيد عن 5 سنوات.

