نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مستشار ترامب: اتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط، بجهود مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن اتفاق شرم الشيخ للسلام يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال بولس، في تصريحات لشبكة يورو نيوز خلال مشاركته في اجتماعات تنسيقية ببروكسل بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع لحضور مراسم توقيع الاتفاق تُعد «إنجازًا حقيقيًا» تحقق بدعم كامل من العالم العربي والإسلامي والأوروبي.

إرسال قوات أمريكية لمتابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ

وأضاف مستشار ترامب أن اتفاق شرم الشيخ سيفتح باب الأمل لإحلال السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، بعد عقود من الصراعات، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل لمراقبة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، بما يضمن استقرار الأوضاع على الأرض.

بولس: ترامب كان يستحق جائزة نوبل للسلام

أعرب مسعد بولس عن إحباطه من عدم فوز الرئيس ترامب بجائزة نوبل للسلام هذا العام، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي «كان الأجدر بالفوز»، قائلًا: «يكفي أنه هو من أطفأ نيران الحرب في غزة».

وأضاف بولس أن ترشيحات الجائزة التي بدأت في عام 2024 لا تمنع أن يحصل ترامب على جائزة نوبل للسلام في عام 2026، مؤكدًا: «إذا كان هناك شخص يستحق الجائزة هذا العام، فهو بلا شك الرئيس ترامب».

العلاقات الأمريكية الأوروبية «جيدة رغم التباين»

وفي ختام تصريحاته، أكد مستشار الرئيس الأمريكي أن العلاقات بين واشنطن وبروكسل «جيدة ومثمرة»، حتى وإن شابها بعض التباين في الرؤى بين الجانبين، معتبرًا أن ذلك أمر طبيعي في العلاقات الدولية.