نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- فرنسا ترحب بإطلاق سراح الرهائن وتؤكد دعمها لخطة السلام في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت فرنسا بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الأحياء الـ20 المحتجزين في قطاع غزة بعد أكثر من عامين من المعاناة، مشيدة بجهود كل من ساهموا في تحقيق هذه النتيجة، ولا سيما الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميين.

وأعربت باريس، عبر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، عن ارتياحها للإفراج عن الرهائن، مؤكدة في الوقت نفسه خالص تعازيها لوفاة 28 رهينًا آخرين خلال فترة الاحتجاز، ودعت إلى إعادة رفاتهم إلى عائلاتهم دون تأخير.

وأضاف المتحدث أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك اليوم في حفل توقيع خطة السلام في شرم الشيخ بمصر، مؤكدًا أن الحدث سيكون فرصة لتجديد الالتزام بتحقيق سلام دائم في قطاع غزة، وإعادة بناء أفق السلام بعد أكثر من عامين من الحرب والمعاناة، مع تثبيت حل الدولتين كخيار وحيد لضمان الاستقرار الدائم في المنطقة.

وأكدت فرنسا دعمها الكامل لتنفيذ الخطة، مشيرة إلى أنها ستقدم مساهمات ملموسة لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في قطاع غزة.