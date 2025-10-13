نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجهًا إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطار بن جوريون صباح اليوم الاثنين، متوجهًا إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في قمة السلام المزمع عقدها لدعم جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكان ترامب قد ألقى كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، أكد خلالها على أهمية تحويل الانتصارات العسكرية التي حققتها إسرائيل إلى خطوات عملية نحو السلام والازدهار في المنطقة.

وقال: "لقد انتصرت إسرائيل بكل ما يمكن تحقيقه بقوة السلاح. والآن، حان الوقت لترجمة هذه الانتصارات ضد الإرهابيين في ساحة المعركة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في السلام والازدهار للمنطقة بأكملها".

وأضاف ترامب أن زيارته إلى مصر ستتيح له الاجتماع مع قادة دوليين رائعين ساهموا في جعل اتفاق السلام ممكنًا، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق استقرار دائم وتنمية شاملة في الشرق الأوسط.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن ابنته إيفانكا تحب إسرائيل لدرجة اعتناقها الديانة اليهودية، في تصريح يعكس الروابط الشخصية والعائلية التي تربطه بالمنطقة.