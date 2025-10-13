نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب: ابنتي إيفانكا تحب إسرائيل لدرجة اعتناقها الديانة اليهودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي إن ابنته إيفانكا تحب إسرائيل لدرجة أنها اعتنقت الديانة اليهودية، معبرًا عن دهشته قائلًا: "لم أكن أعلم أن ذلك سيحدث".

جهود السلام والتصدي للتهديدات

وأضاف ترامب: "سننزع سلاح حماس ولن يكون هناك أي تهديد لإسرائيل"، مؤكدًا استمرار جهوده لإحلال السلام في الشرق الأوسط. كما شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع إيران، موضحًا أن "تدمير قدرات إيران النووية إنجاز كبير في الشرق الأوسط".

زيارة ترامب للكنيست بعد اتفاق غزة

يأتي ذلك خلال زيارة ترامب لإسرائيل، في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث بدأت حركة حماس إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ما يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة.