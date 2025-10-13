نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نائب في الكنيست يقاطع خطاب ترامب ويدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الكنيست الإسرائيلي حالة من التوتر خلال إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه، بعدما قام عدد من النواب بمقاطعته ورفع شعارات تدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وأفادت صحيفة جيروزالم بوست بأن أبرز المشاركين في الاحتجاج هما النائبان أيمن عودة وعوفر كاسيف، وهما عضوان في تحالف حداش اليساري.

وأوضحت الصحيفة أن الأمن الإسرائيلي قام بطرد النواب المحتجين من القاعة بعد أن رفعوا لافتات كتب عليها “اعترفوا بفلسطين”، خلال كلمة ترامب أمام البرلمان الإسرائيلي.

أيمن عودة: الاعتراف بفلسطين مطلب يتفق عليه المجتمع الدولي

نشر النائب أيمن عودة، السياسي العربي الإسرائيلي، منشورًا عبر منصة X (تويتر سابقًا) أكد فيه أن احتجاجه كان دعوة سلمية إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، باعتبار ذلك "أبسط مطلب يتفق عليه المجتمع الدولي".

وأضاف عودة في منشوره: "هناك شعبان هنا، ولن يرحل أيٌّ منهما، وعلى العالم أن يختار طريق العدالة والاعتراف بحق الفلسطينيين في دولتهم."

كاسيف يتهم الحكومة الإسرائيلية بممارسة الفصل العنصري

أما النائب عوفر كاسيف، فقد أوضح عبر منصة X أن احتجاجه جاء رفضًا لما وصفه بـ "سياسات الاحتلال وسفك الدماء"، داعيًا المجتمع الإسرائيلي إلى مقاومة تلك السياسات. وكتب كاسيف: "ارفضوا أن تكونوا محتلين، وقاوموا حكومة سفك الدماء التي تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين."

نتنياهو يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية رغم خطة ترامب للسلام

وأشارت صحيفة ذا هيل الأمريكية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية، رغم توقيعه على خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة، والتي تنص ضمن بنودها على إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل.

لكن، حسب الصحيفة، فإن ترامب نفسه لم ينضم إلى غالبية المجتمع الدولي في الاعتراف بدولة فلسطين، رغم تعهده المتكرر بالعمل على تحقيق تسوية سياسية شاملة في الشرق الأوسط.

الاحتجاج تزامن مع احتفال ترامب بعودة رهائن من غزة

جاءت واقعة مقاطعة خطاب ترامب في الوقت الذي كان يحتفل فيه الرئيس الأمريكي بعودة آخر الرهائن الأحياء الذين كانت تحتجزهم حركة حماس في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ الذي يهدف إلى إنهاء القتال في القطاع وإعادة إطلاق مسار المفاوضات السياسية.

تحليل سياسي: تصاعد الدعوات الدولية لإحياء حل الدولتين

يرى محللون سياسيون أن الحادثة تعكس تصاعد الأصوات داخل إسرائيل المطالِبة بالاعتراف بحل الدولتين، خاصة في ظل الدعم الدولي المتزايد لهذا المسار بعد اتفاق شرم الشيخ. وتؤكد الواقعة أن ملف الدولة الفلسطينية ما زال محور الخلاف الرئيسي بين إسرائيل والمجتمع الدولي، رغم الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.