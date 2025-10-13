نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاتس: إعلان حماس تسليم جثامين 4 اليوم يعد إخلالا بتعهداتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الاثنين بأن إعلان حماس تسليم جثامين 4 اليوم يعد إخلالًا بالتعهدات التي قدمتها.

وقال كاتس: "إن المهمة العاجلة التي نلتزم بها جميعا الآن هي ضمان عودة جميع الرهائن المتوفين إلى ديارهم".

وأكد أن "إعلان حماس عن تسليم جثامين 4 اليوم، يعد إخلالا بالتعهدات".

وتابع: "ويعتبر أي تأخير أو إغفال متعمد بمثابة انتهاك صارخ للاتفاقية وسيتم الرد عليه وفقا لذلك".

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" في وقت سابق عن تسليم 13 أسيرا إسرائيليا في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، ضمن المرحلة الثانية من الإجراءات المتفق عليها لتبادل الأسرى

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن قواته وأفرادا من جهاز الأمن العام "الشاباك" تسلموا 7 أسرى إسرائيليين أفرجت عنهم "كتائب القسام" وسلمتهم للصليب الأحمر، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

هذا ووثقت الكاميرا لحظة وصول الأسرى الإسرائيليين إلى معسكر "ريعيم" وقافلة سيارات ترفع الأعلام الإسرائيلية وسط صيحات ابتهاج المنتظرين.

وكانت قد انطلقت عملية التبادل بين حركة حماس وإسرائيل في شمال قطاع غزة الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين.

ونشرت حركة "حماس" صباح اليوم قائمة بأسماء 20 أسيرا إسرائيليا من الأحياء من المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

من جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ستتم على ثلاث مراحل وفي نقاط محددة داخل قطاع غزة.