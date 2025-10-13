نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: الرئيس السيسي لعب دورًا مهمًا للغاية في جهود السلام في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعب دورًا مهمًا للغاية في عملية السلام في قطاع غزة، مشيدًا بجهود القاهرة في جمع الأطراف المختلفة على طاولة الحوار لتحقيق التهدئة والاستقرار الإقليمي.

ووصل ترامب إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام في غزة، بعد مغادرته مطار بن جوريون في إسرائيل على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان"، عقب إلقائه خطابًا في الكنيست الإسرائيلي.

قمة شرم الشيخ وحضور 31 دولة ومنظمة دولية

ترأس الرئيسان عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب قمة السلام التي عقدت في المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ، بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، وذلك احتفالًا بتوقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وتأتي القمة ضمن الجهود الدولية لإنهاء الحرب في القطاع، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من التعاون السياسي والإنساني.

تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمعتقلين

في إطار تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، سلمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كافة الأسرى الإسرائيليين الأحياء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة على مرحلتين، حيث جرى نقلهم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نقلهم إلى تل أبيب.

وفي المقابل، أفرجت سلطات الاحتلال عن الدفعة الأولى من المعتقلين التي تضم 96 معتقلًا محررًا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية من سجن "عوفر" غرب رام الله، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

كما شملت الدفعة الثانية من الإفراج عن المعتقلين من سجن "كتسيعوت" في النقب إلى قطاع غزة، وتضم 154 معتقلًا من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، بالإضافة إلى 1718 معتقلًا من قطاع غزة اعتُقلوا عقب بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.

أهمية القمة في دعم السلام الإقليمي والإنساني

تسعى القمة إلى تثبيت التهدئة في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع المتضرر، في خطوة تعكس جهود مصرية وأمريكية مشتركة لإعادة السلام والتنمية في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة النزاعات وحماية المدنيين.