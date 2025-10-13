انتهت الحرب وحان وقت الحساب.. إسرائيل تستأنف محاكمة نتنياهو وسط جدل سياسي واسع

أحمد جودة - القاهرة - تداعيات ما بعد غزَّة

تستأنف المحكمة المركزية في القدس، يوم الأربعاء المقبل، جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تأجيلها مؤخرًا بسبب اجتماعاته الدبلوماسية. ومن المقرر أن يدلي نتنياهو بشهادته بين الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا والخامسة مساءً، في إطار القضايا التي يواجه فيها تهمًا تتعلق بـ "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"، والتي ينفيها جميعها.

تداعيات سياسية بعد الحرب في غزة

تأتي جلسة المحاكمة في وقت حساس، إذ تشهد إسرائيل تحولات سياسية كبرى عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وتبادل الأسرى والمعتقلين، ما أعاد تسليط الضوء على ملفات المساءلة الداخلية بعد انتهاء الحرب. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن عودة المحاكمة تمثل اختبارًا لشعبية نتنياهو، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة داخل إسرائيل للمحاسبة على قرارات الحرب.

ترامب يدعو للعفو عن نتنياهو

وفي خطوة أثارت جدلًا واسعًا، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على العفو عن نتنياهو، معتبرًا الاتهامات الموجهة إليه “مبالغًا فيها”. وقال ترامب في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي: “سيجار وبعض الشمبانيا.. من يكترث؟”، في إشارة إلى الهدايا الفاخرة التي تشكل جزءًا من ملف الاتهام.

قضايا مفتوحة رغم انتهاء الحرب

ورغم توقيع اتفاق السلام، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لا تزال سارية المفعول، ما يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات القانونية والسياسية. وتشير تقديرات مراقبين إلى أن القضايا المرفوعة ضد إسرائيل قد تمتد لسنوات، حتى بعد توقف القتال في غزة.