نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، والتي تُعقد اليوم الإثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وترامب، بمشاركة عدد كبير من قادة وزعماء العالم.

تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

قادة العالم يتوافدون على شرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ منذ صباح اليوم توافد قادة وزعماء دول العالم المشاركين في القمة، من بينهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

كما وصل إلى مصر وفدا باراجواي وهولندا، بالإضافة إلى رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، ورئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور، للمشاركة في أعمال القمة. وأعلنت الرئاسة المصرية كذلك مشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في القمة.

قمة شرم الشيخ للسلام: منصة دولية لإنهاء الحرب في غزة

تُعقد قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة أكثر من 20 دولة عربية وأوروبية، إلى جانب المنظمات الدولية المعنية بالسلام والإغاثة الإنسانية.

وتتناول القمة عددًا من الملفات المحورية، أبرزها تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب بحث استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتأتي هذه القمة ضمن الجهود المصرية المتجددة لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط، ووضع حدٍّ للتصعيد العسكري، وتعزيز الاستقرار الإقليمي عبر الحوار الدبلوماسي والتعاون الدولي.

مصر تؤكد ريادتها في دعم مسار السلام

أكدت مصادر دبلوماسية أن القاهرة تهدف من خلال هذه القمة إلى بلورة رؤية مشتركة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وإطلاق مسار سياسي شامل يضع حدًّا للأزمات المتكررة التي تشهدها المنطقة.

كما تسعى مصر إلى توحيد الجهود الدولية والعربية نحو إحياء عملية السلام، وتهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات السياسية بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والسلام الدائم في الشرق الأوسط.

اهتمام عالمي واسع بالقمة

تحظى قمة شرم الشيخ للسلام باهتمامٍ كبيرٍ من المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية، التي ترى في انعقادها فرصة تاريخية لإحياء الجهود الدبلوماسية بعد سنوات من الجمود السياسي.

وتترقب العواصم العالمية نتائج القمة، وسط آمال بأن تفتح مداولاتها صفحة جديدة من التفاهم والتعاون الإقليمي بما يخدم أمن واستقرار الشرق الأوسط.