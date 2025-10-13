أخبار عالمية

السيسي وترامب يعلنان من شرم الشيخ انطلاق مرحلة جديدة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط

  • السيسي وترامب يعلنان من شرم الشيخ انطلاق مرحلة جديدة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط 1/2
  • السيسي وترامب يعلنان من شرم الشيخ انطلاق مرحلة جديدة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي وترامب يعلنان من شرم الشيخ انطلاق مرحلة جديدة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط في المقال التالي

أخبار مصر

الإثنين 13/أكتوبر/2025 - 09:41 م 10/13/2025 9:41:18 PM

السيسي وترامب

قمة شرم الشيخ للسلام تجمع السيسي وترامب في لحظة تاريخية فارقة
الرئيسان يفتتحان القمة بعد جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات الاستراتيجية وجهود إنهاء الحرب في غزة.

• السيسي يشيد برؤية ترامب في إنهاء النزاعات ويؤكد التزام مصر بتنفيذ "خطة الرئيس ترامب" للسلام
الرئيس المصري: الدور الأمريكي عنصر أساسي لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة.

• ترامب يثمن قيادة السيسي ويصف اتفاق غزة بالتاريخي
الرئيس الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بدعم التنمية والتكامل الإقليمي ومساندة مصر في مؤسسات التمويل الدولية.

• توافق مصري–أمريكي على دعم مؤتمر إعادة إعمار غزة
السيسي يشدد على أهمية الدعم الأمريكي للمؤتمر، وترامب يرحب بالمشاركة الفاعلة لإنجاح جهود الإعمار.

