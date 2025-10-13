السيسي وترامب يعلنان من شرم الشيخ انطلاق مرحلة جديدة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط

أحمد جودة - القاهرة - ترامب يثمن قيادة السيسي ويصف اتفاق غزة بالتاريخي

• قمة شرم الشيخ للسلام تجمع السيسي وترامب في لحظة تاريخية فارقة

الرئيسان يفتتحان القمة بعد جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات الاستراتيجية وجهود إنهاء الحرب في غزة.

• السيسي يشيد برؤية ترامب في إنهاء النزاعات ويؤكد التزام مصر بتنفيذ "خطة الرئيس ترامب" للسلام

الرئيس المصري: الدور الأمريكي عنصر أساسي لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة.

• ترامب يثمن قيادة السيسي ويصف اتفاق غزة بالتاريخي

الرئيس الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بدعم التنمية والتكامل الإقليمي ومساندة مصر في مؤسسات التمويل الدولية.

• توافق مصري–أمريكي على دعم مؤتمر إعادة إعمار غزة

السيسي يشدد على أهمية الدعم الأمريكي للمؤتمر، وترامب يرحب بالمشاركة الفاعلة لإنجاح جهود الإعمار.