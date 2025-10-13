نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: الحرب العالمية الثالثة لن تبدأ في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب العالمية الثالثة لن تبدأ في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه سمع الحديث عن ذلك منذ فترة طويلة.

وقال ترامب خلال قمة شرم الشيخ الخاصة بقطاع غزة، يوم الاثنين: "سمعت منذ سنوات أن هذه هي أكبر الصفقات التي لم تكن لتحدث أبدا قبل سنوات طويلة من ترشحي للرئاسة، وأن الشرق الأوسط القضية الأكبر والأكثر تعقيدًا وكذلك أنها المكان الذي قد يتسبب بمشاكل ضخمة مثل الحرب العالمية الثالثة".

وتابع: "كان هناك حديث عن أن الحرب العالمية الثالثة ستبدأ في الشرق الأوسط. وهذا لن يحدث. لا نريد أن يبدأ ذلك في أي مكان فعلا، وهذا لن يحدث".

جاء ذلك خلال قمة شرم الشيخ للسلام المكرسة للاتفاق حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، التي عقدت بمبادرة من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي، والتي وقع خلالها زعماء الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا بحضور زعماء عدد من الدول الأخرى، وثيقة خاصة بالاتفاق المذكور.