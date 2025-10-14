نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون: ترامب هو الشخص الوحيد القادر على وقف نتنياهو ونعمل على نشر قوة أممية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن شخصًا واحدًا فقط كان بإمكانه وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند حده وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك خلال تصريحات له قبيل مغادرته مدينة شرم الشيخ المصرية التي استضافت قمة السلام بشأن غزة، ووصف فيها هذا اليوم بأنه "تاريخي"، مشيرا إلى أن "أمامنا مراحل لا بد من التعامل معها".

وأعلن ماكرون أن فرنسا "ستعمل على نشر قوة أممية في قطاع غزة وستساعد على تدريب قوات أمن فلسطينية لحفظ الأمن الداخلي".

وكشف تفاصيل الخطة الأمريكية التي تنص على "نشر قوة تتألف من 500 عنصر في غزة"، معتبرا أن العدد قد يحتاج إلى "ألف" عنصر.

ولفت إلى الحاجة الإنسانية الملحة في القطاع، قائلا: "قطاع غزة يحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يوميا لا 500 وحسب".

وشدد ماكرون على أنه "لا يمكن تواصل الإفلات من العقاب"، معربا عن رغبته في أن "يعود الصحافيون إلى العمل في قطاع غزة".

واختتم بالقول: "علينا التعاون لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف.

وعقدت "قمة السلام" في شرم الشيخ بمناسبة التوقيع الرسمي على صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتنعقد القمة برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى حضور قادة أو وزراء خارجية فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، تركيا، السعودية، باكستان وإندونيسيا.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وثيقة إنهاء الحرب بقطاع غزة في قمة السلام بشرم الشيخ المصرية.

ويعد هذا التوقيع تتويجا للجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في القطاع وفتح مسار جديد نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تحدد الوثيقة آليات تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان استدامة دخول المساعدات الإنسانية، وبدء جهود إعادة الإعمار الشاملة لقطاع غزة.