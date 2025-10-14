العالم اليوم - إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين في غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أن جثث أربعة رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة، تسلّمها عبر الصليب الأحمر من حركة حماس الإثنين، وصلت إلى إسرائيل.

وجاء في بيان للجيش أن "نعوش أربعة رهائن متوفين" واكبتها قواته وجهاز الأمن العام (الشاباك) "عبرت قبل قليل الحدود الإسرائيلية وهي حاليا في طريقها إلى المعهد الوطني للطب الشرعي".

وإلى جانب هؤلاء، تحتجز حماس رفات 24 رهينة متوفين.

ووافقت الحركة على تسليم الرفات لإسرائيل في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة أميركية ودخل حيّز التنفيذ الجمعة.

وأشار الجيش الإثنين إلى أن "على حماس أن تحترم الاتفاق وأن تتّخذ الإجراءات اللازمة لإعادة كل الرهائن المتوفين".

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت الأحد أنه لن يتم الإثنين تسلم رفات جميع الرهائن الذين توفوا أثناء احتجازهم.

ووفق السلطات سيتم إنشاء "هيئة دولية" لتحديد مواقع رفات الرهائن الذين لن تعاد جثامينهم في إطار عملية التبادل الإثنين.

وفي هجوم غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، اختطف مسلحو حركة حماس 251 شخصا واقتادوهم إلى قطاع غزة.

وأفرج عن معظم الرهائن في إطار هدنتين سابقتين تم التوصل إليهما خلال الحرب.

وقبل بدء عملية التبادل الإثنين، كانت حماس تحتجز 47 رهينة (أحياء ومتوفون) اختطفوا في السابع من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى رفات جندي قُتل في 2014 خلال حرب سابقة في غزة.

ويأتي الإفراج عن الرهائن في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ويشمل في المقابل إطلاق إسرائيل سراح معتقلين فلسطينيين.

وأعلنت إسرائيل الإثنين الإفراج عن 1968 معتقلا فلسطينيا.

وأشار بيان لسلطات السجون الإسرائيلية إلى أنها "أفرجت عن الإرهابيين المسجونين وفقا لاتفاق عودة الرهائن" وذلك في إطار وقف إطلاق النار في غزة.