العالم اليوم - الشرع يكشف تكلفة إعادة الإعمار في سوريا

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 04:21 مساءً - يواجه الرئيس السوري أحمد الشرع، تساؤلات في الداخل والخارج بشأن قدرته على توحيد سوريا المنهكة وإرساء الاستقرار والديمقراطية بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار.

ويقول مراقبون إنّ الشرع يواجه تحديات هائلة، أبرزها إعادة إعمار المجتمعات المدمّرة، وحماية الأقليات، ورفع العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على البلاد.

وقال الشرع في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية: "سوريا تستحق أن تعيش في سلام وأمن، والعالم سيستفيد من واقعها الجديد... إنها فرصة تاريخية للمنطقة".

وأضاف: "لم يكن دخول القصر الرئاسي لحظة فخر، بل تذكيرا بكل الشرّ الذي خرج من هذا المكان ضد الشعب السوري".

يقول الشرع إن "هناك أجيالا كاملة عانت صدمات نفسية هائلة"، لكنه يرى أن السوريين "قادرون على النهوض مجدداً".

ويقدّر الشرع تكلفة إعادة الإعمار بما بين 600 و900 مليار دولار، داعياً المجتمع الدولي للمساعدة.

وأضاف: "العالم شاهد هذه المأساة لأربعة عشر عاماً ولم يتمكن من وقفها، واليوم عليه أن يشارك في إعادة إعمار سوريا".

إلى جانب آثار الحرب، يعاني الاقتصاد السوري من العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على النظام السابق. ويطالب الشرع برفعها بالكامل قائلاً: "كل من يعرقل رفع العقوبات عن سوريا شريك في الجريمة ضد شعبها".

وعن الاستهداف الإسرائيلي لمحيط القصر الرئاسي قال الشرع: "استهداف القصر ليس رسالة بل إعلان حرب. سوريا لا تريد خوض الحروب ولا أن تكون تهديداً لإسرائيل أو لغيرها".