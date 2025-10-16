العالم اليوم - إسرائيل لواشنطن: حماس لا تفعل ما يكفي لاستعادة جثث الرهائن

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل لواشنطن: حماس لا تفعل ما يكفي لاستعادة جثث الرهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 03:28 صباحاً - أفاد موقع أكسيوس، الأربعاء، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن حركة حماس لا تبذل جهودا كافية لاستعادة ما تبقى من جثث الرهائن في قطاع غزة.

وذكر الموقع، أن معلومات استخبارية إسرائيلية اطلعت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن حركة حماس تستطيع الوصول إلى عدد من جثث الرهائن أكثر مما تقول.

وأضاف الموقع أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن حماس لا تبذل جهودا كافية لاستعادة جثث الرهائن الإسرائيليين، وأن اتفاق غزة لا يمكن أن ينتقل إلى المرحلة التالية إلا بعد تغيير ذلك.

واستند تقرير الموقع إلى مسؤولين إسرائيليين اثنين ومسؤول أميركي.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، الأربعاء، أن الصليب الأحمر تسلم رفات رهينتين إضافيتين في غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "وفقا للمعلومات التي نقلها الصليب الأحمر، فقد تم تسليم أفراده نعشين لمختطفين، وهما الآن في طريقهما إلى قوة من الجيش والشاباك داخل قطاع غزة".

كانت حركة حماس قد أعلنت، في وقت سابق الأربعاء، أنها ستسلم جثتين لرهينتين إسرائيليين في قطاع غزة مساء الأربعاء، لكنها أكدت صعوبة العثور على جثث باقي المحتجزين المتوفين.

وأكدت الحركة في بيان أنها "سلمت جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا في حوزتها، بالإضافة إلى الجثث التي تمكنت من الوصول إليها".

وأشارت إلى أن "ما تبقّى من جثث يتطلب جهودًا كبيرة ومعدات خاصة للعثور عليها وانتشالها من تحت الركام".