نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أربعة عروض في مشاهدات الموسم الجديد لنوادي المسرح بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل فرع ثقافة أسوان مشاهدات الموسم الجديد من نوادي المسرح الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم ورعاية المواهب المسرحية الشابة بالمحافظات.

قدمت العروض على مدار يومين، واستضاف مسرح فوزي فوزي في اليوم الأول عرضين، الأول بعنوان "أنثى" تأليف جمال عبد الناصر، وإخراج أحمد محمد جمعة، ويتناول رحلة المرأة في بحثها عن ذاتها داخل مجتمع يهيمن عليه الصمت والخوف، بين الرغبة في التحرر من القيود المجتمعية وبين المخاوف الداخلية لديها.

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "عقد الدم" تأليف وإخراج فيلوباتير فادي، ويناقش فكرة خطايا الآباء التي يدفع ثمنها الأبناء، لتوضيح صراع الإنسان مع نفسه نتيجة القيود الداخلية.

وتواصلت المشاهدات بقصر ثقافة العقاد، وجاء العرض الثالث بعنوان "نورفارا" عن نص "بيدرمان ومشعلو الحرائق"، لماكس فريش، إعداد جمال عبد الناصر، وإخراج أحمد عبد الرحمن،وتدور أحداثه داخل منزل السيد بدر الذي يعيش حياته اليومية في روتين ممل، وفجأة يجد نفسه مضطرا للعيش مع اثنين من المجرمين إلى أن ينتهي حظر التجوال الذي فرض داخل المدينة.

أما العرض الرابع والأخير فجاء بعنوان "مفيستوفيليس" عن نص "مأساة دكتور فاوستس" لكريستوفر مارلو، إعداد وإخراج كريم صلاح، وتدور أحداثه حول عالِم يبيع روحه للشيطان مقابل قدرات لامحدودة من السحر والمعرفة.

أعقب العروض مناقشات نقدية حول الجوانب الفنية والإخراجية والدرامية من قبل لجنة المشاهدة المكونة من: الكاتب أحمد أبو خنيجر، والمخرجين خالد أبو ضيف، وخالد عطا الله، وبحضور يوسف محمود، مدير عام فرع ثقافة أسوان.

وتأتي المشاهدات في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، التي تنفذها الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة أسوان.

وتعد تجربة نوادي المسرح إحدى أبرز التجارب الثقافية الرائدة التي ترعاها الهيئة العامة لقصور الثقافة، لما توفره من منصة فنية للشباب الموهوبين في مختلف المحافظات، تجمع بين الإبداع المسرحي والتعبير الحر، في إطار تحقيق العدالة الثقافية والوصول بفن المسرح إلى كل ربوع مصر.