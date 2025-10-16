نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة تعاطف مع الفنانة عزة سعيد بعد ظهورها في القاهرة اليوم.. حالتها النفسية غير مستقرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار ظهور الفنانة عزة سعيد مؤخرًا في أحد البرامج التليفزيونية الذي يقدمه الفنان إدوارد، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الحالة غير المستقرة التي بدت عليها خلال الحلقة، والتصريحات غير المنطقية التي أدلت بها، مما جعل الجمهور يتساءل عن حالتها الصحية والنفسية.

وخلال اللقاء، تحدثت عزة سعيد عن مشوارها الفني مدعية أنها كانت متعاقدة على بطولات سينمائية منذ طفولتها ليتم تنفيذها بعد 20 عامًا، كما زعمت أن المخرج الراحل يوسف شاهين كان يسعى للتعاون معها في أحد أعماله، بالإضافة إلى ادعائها توقيع 20 فيلمًا مع المخرج شريف عرفة.

ادعاءات غير منطقية تثير دهشة الجمهور

لم تتوقف تصريحات الفنانة عند هذا الحد، بل أعلنت أيضًا حصولها على لقبي ملكة جمال مصر في دبي وملكة جمال لبنان، مشيرة إلى امتلاكها محلًا للمجوهرات، فضلًا عن مشاركتها الحالية في 3 أفلام تُعرض في السينمات، إلى جانب 16 فيلمًا تُنتج لها سنويًا.

كما أكدت استعدادها للسفر إلى الولايات المتحدة والسعودية للمشاركة في مسابقات ملكات الجمال، ما أثار استغراب الجمهور الذي وجد في حديثها تناقضات واضحة وصعوبة في التصديق، لتتحول الحلقة إلى محور نقاش واسع على المنصات الاجتماعية، وسط تعاطف كبير معها بسبب ما بدت عليه من اضطراب نفسي.

رد إدوارد وتوضيح كواليس الحلقة

عقب انتشار مقاطع من الحلقة وردود الأفعال الغاضبة، خرج الفنان إدوارد بتوضيح رسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه كواليس ما حدث أثناء التصوير. وأوضح أنه لم يكن على علم مسبق بالحالة النفسية للضيفة، قائلًا: "لما فريق الإعداد بلغني بوجود الفنانة عزة سعيد، فرحت جدًا إني هستضيف فنانة زميلة وموهوبة غايبة بقالها فترة عن الوسط الفني، زي ما دايمًا بعمل في برامجي وبكرم النجوم اللي أسعدونا."

وأضاف: "واحنا طبعًا برنامج هوا، ولما لقيت الضيفة عندها مشكلة احترمت ده وقفلت الفقرة قبل ميعادها احترامًا ليها، من غير ما أبين إني مستغرب الكلام. وقررنا حذف الفيديو من على صفحة القناة احترامًا للجميع."

حملة تعاطف ودعوات لدعم الفنانة

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الفنانة، حيث عبّر البعض عن دهشتهم من كلامها، بينما دعا آخرون إلى احترام حالتها النفسية وتقديم الدعم اللازم لها بدلًا من السخرية أو الهجوم.

وانطلقت تعليقات عديدة تطالب بعدم استغلال حالتها في البرامج الترفيهية أو المقاطع المنتشرة على الإنترنت، احترامًا لتاريخها الفني ومسيرتها السابقة في مجال التمثيل.