العالم اليوم - إسبانيا.. احتجاجات عارمة ضد استضافة فريقي سلة إسرائيليين

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 03:28 صباحاً - خرج آلاف المحتجين، الأربعاء، في مدينتي فالنسيا ومانريسا بإسبانيا، احتجاجا على إقامة مباراتين في كرة السلة ضمن المنافسات الأوروبية يشارك فيهما فريقان من إسرائيل.

المواجهة الأولى جمعت بين هبوعيل تل أبيب الإسرائيلي وفالنسيا الإسباني، بينما واجه فريق هبوعيل القدس الإسرائيلي في المباراة الثانية باكسي مانريسا الإسباني.

وذكرت صحيفة "إل باييس"، أن أعمال العنف تصاعدت بشكل خاص في فالنسيا، حيث تدخلت قوات الأمن ضد المتظاهرين، واعتقلت خمسة أشخاص بسبب اشتباكات مع الشرطة.

وتظاهر آلاف الأشخاص ضد فريق هبوعيل تل أبيب أمام ملعب "رويج أرينا"، الذي سيحتضن المباراة في إطار منافسات دوري "اليوروليغ" خلف الأبواب المغلقة.

وأوضحت الصحيفة، أن العديد من الجمعيات المؤيدة لفلسطين هي التي دعت إلى هذه الوقفات.

وقررت السلطات إقامة المباراتين من دون جماهير.

وطالب المتظاهرون بمقاطعة إسرائيل، واتهموها بـ"ارتكاب الإبادة الجماعية"، وردد المحتجون شعارات مثل: "أين هي العقوبات على إسرائيل؟ لا نراها"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وتدخلت السلطات لمكافحة الشغب بعدما حاول المحتجون اقتحام الحواجز الأمنية.

وذكرت المصادر، أن الاحتجاجات أسفرت عن عدة إصابات في صفوف المحتجين.

وفي مانريسا، حاول مئات المحتجين منع إقامة المباراة التي تجمع باكسي مانريسا وهبوعيل القدس ضمن الجولة الثالثة في "اليوروكوب"، لكنهم فشلوا، وفقًا لـ"إل باييس".

وشهدت إسبانيا في الآونة الأخيرة احتجاجات مناهضة لإسرائيل، ودعوات لمنع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في مختلف الرياضات بسبب ما يحدث في قطاع غزة.