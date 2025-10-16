نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل واختصاصات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الصادرة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2021، الضوابط والإجراءات الخاصة بتشكيل اللجنة العامة للمجلس واختصاصاتها وآلية عملها، باعتبارها واحدة من أهم اللجان التي تساند المجلس في أداء مهامه التشريعية والرقابية.

تشكيل اللجنة العامة لمجلس الشيوخ

وفقًا للمادة (26) من اللائحة الداخلية، تُشكَّل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس، وتضم في عضويتها كلًّا من:

الوكيلين.

رؤساء اللجان النوعية.

ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.

خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المستقلين إذا كان عددهم خمسة أو أكثر.

كما يُدعى الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية لحضور اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة المسائل المنصوص عليها في المادة (28) من اللائحة.

آلية اجتماعات اللجنة العامة واختصاصات رئيس المجلس

تنص المادة (27) على أن رئيس المجلس هو من يقوم بدعوة اللجنة العامة للاجتماع، ويحدد جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن قراراتها وتوصياتها عقب انتهاء الاجتماعات.

وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة واحدة على الأقل كل شهر خلال دور الانعقاد، ويجوز دعوة اللجنة لاجتماع غير عادي عند الضرورة.

ولا يُعتبر الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأصوات الحاضرة، وعند التساوي يُرجَّح الجانب الذي منه الرئيس.

كما يتم تحرير محاضر موجزة لاجتماعات اللجنة، ويجوز لرئيس المجلس أن يأمر بطباعتها ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة، إضافة إلى حق اللجنة في وضع قواعد تنظيم أعمالها بناءً على اقتراح من رئيس المجلس.

الاختصاصات الرئيسية للجنة العامة

حسب المادة (28)، تختص اللجنة العامة، بجانب اختصاصاتها الأخرى المنصوص عليها في اللائحة، بما يلي:

مناقشة الموضوعات العامة والأمور ذات الأهمية التي يُحيلها إليها رئيس المجلس.

دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس حول متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، إلى جانب بحث المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظواهر اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ويجوز للجنة أن تُقرر عرض تلك الموضوعات على المجلس، أو اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها وفقًا لتقديرها.

صلاحيات اللجنة في دعوة المسؤولين

وفق المادة (29) من اللائحة، يحق للجنة العامة دعوة رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء وأعضاء الحكومة أو رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية للاستماع إلى آرائهم ومناقشتهم في القضايا المطروحة.

كما يجوز لها دعوة أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستطلاع رأيه في مسألة معروضة عليها.

دور الانعقاد الجديد لمجلس الشيوخ

ومن المقرر أن يفتتح مجلس الشيوخ دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وتشهد الجلسة الافتتاحية أداء أعضاء المجلس الجدد اليمين الدستورية، إلى جانب انتخاب رئيس المجلس ووكيليه، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي في ضوء تشكيل المجلس الجديد.