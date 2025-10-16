العالم اليوم - باكستان: الكرة في ملعب طالبان لتحقيق هدنة دائمة

انتم الان تتابعون خبر باكستان: الكرة في ملعب طالبان لتحقيق هدنة دائمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 08:21 مساءً - في اليوم الثاني من الهدنة مع أفغانستان، اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الخميس، أن "الكرة في ملعب" حكومة طالبان لتصبح هذه الهدنة دائمة.

وقال شريف خلال اجتماع لحكومته، الأربعاء: "وافقنا على وقف موقت لإطلاق النار يستمر 48 ساعة"، مضيفا: "إن كانوا يرغبون في حل المشاكل وتلبية مطالبنا الفعلية فنحن مستعدون لاستقبالهم. الكرة في ملعبهم".

وجاءت هذه التصريحات غداة بدء هدنة لمدة 48 ساعة، أعقبت أعمال عنف استمرت أسبوعا على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان وأدت إلى مقتل عشرات الجنود والمدنيين من الجانبين.

وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات على قواتها الأمنية على الحدود الغربية مع أفغانستان، وذلك بقيادة حركة طالبان الباكستانية وجماعات تابعة لها.

واتهمت إسلام أباد كابل بإيواء مجموعات مسلحة بقيادة حركة طالبان باكستان، غير أن أفغانستان تنفي ذلك.

وتصاعدت التوترات الأسبوع الماضي عندما وقعت انفجارات في مناطق أفغانية من بينها كابل، وحمل المسؤولون الأفغان باكستان المسؤولية عنها.

ووقعت الانفجارات أثناء قيام وزير الخارجية الأفغاني بزيارة دبلوماسية نادرة إلى الهند، جارة باكستان الشرقية وعدوتها اللدودة منذ فترة طويلة.

وشنت قوات طالبان الأفغانية هجوما قرب الحدود ردا على ذلك، ما دفع إسلام أباد إلى التعهد برد قوي.

ويهدف وقف إطلاق النار المؤقت الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء، إلى وقف إراقة الدماء وفتح نافذة للمحادثات.

ومنذ عودة طالبان إلى الحكم في كابل عام 2021، دعت باكستان الحركة مرارا إلى منع المجموعات المسلحة من استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات عبر الحدود.