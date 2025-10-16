تعرف على أسماء المرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أكتوبر 2025 10:30 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة المبدئية لأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر علي مستوى الجمهورية.

وتضمنت القائمة التي حملت رمز كيلوباترا 40 مترشحًا أساسيًا عن قطاع شرق الدلتا و40 احتياطيًا لهم، و102 مترشحًا اساسيًا عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا و 102 آخرين احتياطيًا لهم، و102 مترشحًا أساسيًا عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد و102 مترشحًا احتياطيًا لهم، و40 مترشحًا أساسيًا عن قطاع غرب الدلتا و 40 احتياطيًا لهم.

وعرض رؤساء لجان تلقى وفحص أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، أمام كل لجنة "محكمة ابتدائية" اليوم كشفان أحدهم لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم الأصليين والاحتياطيين.

وتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، وحدد الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، على أن يستمر عرض الكشفين على مدار أيام 16 و17 و18 أكتوبر، وتنشرهما الهيئة الوطنية للانتخابات في جريدتي الأخبار والجمهورية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري، بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين المقبولين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه، على أن تقدم الطعون يومي 17 و18 أكتوبر، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون في الفترة من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر، ليتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر ويكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر، وتنشر التنازلات في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر الجاري.

