حسام حسن وجهاز منتخب مصر يتلقون دعوة لحضور السوبر المصرى بالإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أكتوبر 2025 10:30 مساءً - تلقى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، دعوة لحضور بطولة السوبر المصري بالإمارات المقرر اقامتها بالإمارات الشهر المقبل، بمشاركة الرباعي المصري، الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

ومن المقرر أن يطير حسام حسن للإمارات يوم 5 نوفمبر، على أن تلحق به بعثة الفراعنة عقب نهاية بطولة السوبر للدخول في معسكر هناك لخوض بطولة ودية بمشاركة إيران وكاب فيردي.

انهى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، ترتيبات معسكر الفراعنة خلال التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل، والمشاركة في بطولة ودية مجمعة بالإمارات بمشاركة منتخبات الرأس الأخضر وأوزبكستان وإيران.

وكشفت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الموعد المحدد الذي سيتم من خلاله طرح تذاكر مباريات بطولة السوبر المصري، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت رابطة الأندية المحترفة الإماراتية في بيان رسمي أن التذاكر سيتم طرحها للجماهير عبر المنصات الإلكترونية الرسمية يوم الأحد المقبل 19 أكتوبر 2025.

وستكون التذاكر متاحة للحجز المبكر لمباريات البطولة المقرر إقامتها بداية من الفترة 6 حتى 9 نوفمبر 2025، وسط استعدادات تنظيمية كبيرة تهدف إلى ضمان تجربة جماهيرية مميزة تعكس قيمة الحدث ومكانته.