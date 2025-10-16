العالم اليوم - الذكاء الاصطناعي يصمم منزل الشيخ طحنون بن زايد

انتم الان تتابعون خبر الذكاء الاصطناعي يصمم منزل الشيخ طحنون بن زايد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 08:20 صباحاً - أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة G42 بينغ شياو، خلال حلقة نقاشية في معرض جيتكس العالمي للتكنولوجيا "جيتكس غلوبال 2025"في دبي يوم الثلاثاء، أن منزل الشيخ طحنون بن زايد، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني، هو مثال على تأثير الذكاء الاصطناعي على الحياة اليومية.

وكشف بنغ شياو، أن منزل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان الجديد في أبوظبي جرى تصميمه بالتعاون مع نموذج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي".

وأوضح شياو أن المنزل الجديد، الذي وُصف بأنه "مجمع جميل مطل على البحر على الطراز الياباني"، تم إنجازه في أقل من عام، مشيراً إلى أن الشيخ طحنون تفاعل شخصياً مع "شات جي بي تي" ChatGPT عبر 500 توجيه لتطوير التصميم والوصول إلى الشكل النهائي للمشروع.

وأضاف شياو أن مكتب رئيس مجلس إدارة G42 يعمل اليوم بنسبة 10 وكلاء ذكاء اصطناعي مقابل كل موظف بشري واحد، في إشارة إلى مدى اندماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل اليومية.

وختم قائلاً: "إذا كان منزلك مصمماً بواسطة شات جي بي تي، ولديك عدد من وكلاء الذكاء الاصطناعي يفوق عدد البشر، فهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي أصبح فعلاً جزءاً من الحاضر".