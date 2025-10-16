العالم اليوم - إسرائيل تكشف الموعد المرجح لفتح معبر رفح

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تكشف الموعد المرجح لفتح معبر رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 08:21 مساءً - صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، بأنه من المرجح إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وجاء تصريح ساعر خلال مشاركته في مؤتمر حول قضايا البحر الأبيض المتوسط انعقد في مدينة نابولي الإيطالية، حيث قال: "نجري جميع الاستعدادات اللازمة" تحضيرا لإعادة فتح المعبر.

ولم يدل الوزير الإسرائيلي بأي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة إعادة الفتح، وما إذا كان سيفتح لمرور المساعدات الإنسانية أو الأفراد.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن مكتب هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلي، أن الاستعدادات جارية لفتح معبر رفح بالتنسيق مع مصر، من أجل عبور الأفراد فقط لا المساعدات.

وقال المكتب، إن إسرائيل "تمنع دخول المساعدات من هذا المعبر، بينما تستمر المساعدات في دخول قطاع غزة من معابر أخرى". وأرجع المكتب إغلاق معبر رفح أمام المساعدات إلى "تأخير حماس في إعادة رفات الرهائن، باعتباره انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار". ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية مرارا إلى إعادة فتح معبر رفح، في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية حادة بعد الحرب التي استمرت عامين. وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في مناطق عدة من القطاع.

ويعد معبر رفح أحد المعابر الرئيسية التي تربط غزة بالعالم الخارجي، وتشكل إعادة فتحه خطوة مهمة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.