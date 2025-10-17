نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوشاكوف: بوتين أبلغ ترامب بالأساليب الإرهابية التي تنتهجها كييف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح المساعد الرئاسي الروسي يوري أوشاكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس دونالد ترامب أن كييف تلجأ إلى أساليب إرهابية وتهاجم أهدافا مدنية، مشيرا إلى أن روسيا مضطرة للرد.

وأضاف أوشاكوف للصحفيين أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس دونالد ترامب أنه "في ظل هذه الظروف، يلجأ نظام كييف إلى أساليب إرهابية، ويضرب أهدافا مدنية ومنشآت البنية التحتية للطاقة، الأمر الذي نضطر إلى الرد عليه بالمثل".

وأوضح أوشاكوف، أنه خلال المحادثة الهاتفية تم التطرق إلى مسألة "الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين جدد تحذيره بأن صواريخ توماهوك لن تغير الوضع، لكنها ستلحق ضررا كبيرا بالعلاقات بين البلدين، ناهيك عن احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية".

في وقت سابق من يوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إنهما اتفقا على الاجتماع في العاصمة الهنغارية في المستقبل القريب.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي زيلينسكي غدا في المكتب البيضاوي، لمناقشة محتوى محادثته مع بوتين وغيرها من المواضيع، معربا عن تفاؤله بإحراز "تقدم كبير"، في إشارة إلى احتمالية تحقيق اختراق في الملف الأوكراني.

يذكر أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين بوتين وترامب استمرت لأكثر من ساعتين، حيث تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الدولية لمعالجة ملف الأزمة الأوكرانية