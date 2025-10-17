العالم اليوم - ترامب يلتقي بوتين في بودابست "لإنهاء حرب أوكرانيا"

انتم الان تتابعون خبر ترامب يلتقي بوتين في بودابست "لإنهاء حرب أوكرانيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 12:24 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أنه سيلتقي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست بهدف إنهاء حرب أوكرانيا، من دون تحديد موعد، وذلك بعد محادثة هاتفية مع نظيره الروسي أكد خلالها "إحراز تقدم كبير".

من جهته، أعلن الكرملين أن العمل سيبدأ فورا للترتيب للقمة، مشيرا إلى أن الاتصال كان "صريحا جدا" وتم بمبادرة من روسيا.

وجرى الاتصال عشية اجتماع ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن، الخميس، بحسب ما أفاد الوفد الأوكراني لوكالة فرانس برس، آملا بأن تزود واشنطن بلاده بصواريخ "توماهوك" رغم احتجاج موسكو.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال": "قررنا عقد اجتماع لكبار مستشارينا الأسبوع المقبل. سيقود وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الاجتماعات الأولية من ناحية الولايات المتحدة، في مكان لم يحدد بعد".

وأضاف: "ثم سألتقي أنا والرئيس بوتين في مكان متفق عليه مسبقا، بودابست في المجر، لنرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب (غير المشرّفة) بين روسيا وأوكرانيا".

وقال كبير مستشاري الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين: "تم الاتفاق على أن يبدأ ممثلون عن البلدين فورا بترتيب القمة التي قد تُجرى، مثلا، في بودابست".

وكان آخر لقاء بين ترامب ونظيره الروسي في قاعدة عسكرية في ألاسكا في 15 أغسطس، ولم تُسفر هذه القمة عن أي تقدم ملموس لوقف الحرب في أوكرانيا.

وستسمح صواريخ "توماهوك" الأميركية لأوكرانيا بشن ضربات في عمق الأراضي الروسية، وحذرت موسكو من أن تسليم هذه الأسلحة إلى كييف سيُمثل "تصعيدا" من وجهة نظرها.

وقال أوشاكوف إن "فلاديمير بوتين شدد على أن صواريخ توماهوك لن تغيّر الوضع في ميدان المعركة، بل ستضر كثيرا بالعلاقات بين بلدينا، فضلا عن احتمالات التوصل إلى حل سلمي".

وأكد مسؤول أوكراني كبير لوكالة فرانس برس، الخميس، أنه في حين تُصعّد روسيا ضرباتها على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، سيشكل تسليم كييف صواريخ "توماهوك" "الموضوع الرئيسي" لاجتماع زيلينسكي مع ترامب، الجمعة.

كما تحدث المسؤول الأوكراني عن أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي.