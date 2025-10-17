العالم اليوم - بولتون يواجه لائحة اتهام رسمية بإساءة استخدام "معلومات سرية"

انتم الان تتابعون خبر بولتون يواجه لائحة اتهام رسمية بإساءة استخدام "معلومات سرية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 01:20 صباحاً - وجهت هيئة محلفين، الخميس، لائحة اتهام رسمية إلى مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، جون بولتون، بإساءة التعامل مع معلومات سرية.

وبحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين، فقد وجهت هيئة محلفين فدرالية كبرى في ولاية ماريلاند، الخميس، لائحة الاتهام إلى بولتون، الذي من المتوقع أن يسلم نفسه، يوم الجمعة، للسلطات في المحكمة الفدرالية في غرينبيلت.

ووفق الشبكة، أصبح بولتون، الذي يخضع للتحقيق بتهمة التعامل غير القانوني المزعوم مع معلومات سرية، ثالث خصم سياسي بارز لترامب يتم توجيه الاتهام إليه في أقل من شهر.

وقالت مصادر لـ"سي إن إن": "يُزعم أن بولتون شارك معلومات سرية للغاية مع زوجته وابنته عبر البريد الإلكتروني".

وذكر موقع "أكسيوس"، أن بولتون من أشد منتقدي ترامب منذ مغادرته الإدارة الأولى، وقد حذر مرارا من استخدام الرئيس سلطة الحكومة لاستهداف خصومه السياسيين.

وتأتي لائحة اتهام بولتون عقب صدور أمر تفتيش، يزعم أنه استخدم حساب بريد إلكتروني خاصا تم اختراقه من قبل "جهة أجنبية"، وأنه شارك معلومات سرية بشكل غير قانوني.

ونفى ترامب علمه بأي شيء بشأن لائحة الاتهام أثناء حديثه مع الصحفيين بعد ظهر الخميس، قائلا في مؤتمر صحفي: "إنه شخص سيئ. إنه لأمر مؤسف، لكن هكذا تسير الأمور".

وداهم مكتب التحقيقات الفدرالي منزل بولتون في ماريلاند في أغسطس، خلال ما وصفه نائب الرئيس جيه دي فانس بـ"المراحل المبكرة جدا من تحقيق جار".

وفي ذلك الوقت، قال فانس إن بولتون "ليس مستهدفًا على الإطلاق" بسبب انتقاده لترامب، الذي وصفه بأنه "حقير للغاية".

وألغى ترامب الحماية الأمنية لبولتون في يناير، رغم تلقيه تهديدات بالقتل من إيران.

وحاولت إدارة ترامب الأولى منع إصدار كتاب بولتون الصادر عام 2020 بعنوان "الغرفة التي حدث فيها ذلك"، بحجة احتوائه على معلومات سرية.

كما وجهت إدارة ترامب لائحة اتهام إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، وهو منتقد آخر للرئيس، في سبتمبر، تضمنت تهم الإدلاء بتصريحات كاذبة للكونغرس وعرقلة التحقيق الروسي.

وبعد أسبوعين تقريبا، وجهت إلى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، التي نجحت في رفع دعوى احتيال مدنية ضد ترامب، تهم الاحتيال المصرفي والإدلاء بتصريحات كاذبة لمؤسسة مالية، ووصفت جيمس تلك اللائحة بأنها "لا أساس لها".

ودعا ترامب لاحقا إلى اتخاذ إجراءات ضد معارضين سياسيين آخرين، من بينهم السيناتور آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا)، والمستشار الخاص السابق جاك سميث، الذي وصفه ترامب بأنه "مجرم".