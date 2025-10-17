نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر دبلوماسي تركي: محادثات بوتين وترامب قد تحيي مفاوضات اسطنبول حول أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر مصدر دبلوماسي تركي أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تكون بمثابة حافز لاستئناف مفاوضات السلام في اسطنبول.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "تعد تركيا، وخاصة اسطنبول، خيارا منطقيا كمنصة محايدة وملائمة، نظرا للتجربة في عام 2022".

وأضاف: "يمكن للرئيس الأمريكي استخدام هذه المبادرة في حديثه مع الزعيم الروسي، لإظهار صورته كـ "صانع سلام". ومع ذلك، فإن المفاوضات الحقيقية حول أوكرانيا ممكنة فقط إذا كانت هناك إرادة سياسية من جانب أطراف النزاع أنفسهم. ومع ذلك، فإن الاتصال الهاتفي قد ينعش الخطاب الدبلوماسي".

وأكد أن تركيا تأمل في استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في اسطنبول، لكنها لم تتلق أي إشارات حتى الآن.

وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في اسطنبول، أسفرت عن تبادل أسرى. كما سلمت روسيا جثث جنود أوكرانيين إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مشاريع مذكرات تفاهم لتسوية النزاع.

وأجرى الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي محادثة هاتفية هي الثامنة والأطول منذ بداية ولاية ترامب الثانية، واستمرت نحو ساعتين ونصف.

وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الأزمة الأوكرانية شكلت المحور الرئيسي للمحادثة الهاتفية بين الرئيسين بوتين وترامب. كما تم الاتفاق على لقاء قمة لاحق بين ترامب وبوتين في العاصمة الهنغارية بودابست