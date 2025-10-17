العالم اليوم - مصر ترفع أسعار الوقود المحلية للمرة الثانية هذا العام

انتم الان تتابعون خبر مصر ترفع أسعار الوقود المحلية للمرة الثانية هذا العام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 09:23 صباحاً - أعلنت وزارة البترول المصرية تحريك/زيادة أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، وفقا لما أفاد به مراسلنا.

وقالت الجريدة الرسمية المصرية إن الحكومة رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود اليوم الجمعة، في زيادة هي الثانية هذا العام تماشيا مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتخفيف عجز ميزانية البلاد.

وتراوحت الزيادة بين 10.5% و12.9% في أسعار منتجات نفطية مختلفة وجاءت بعد رفع الأسعار 15% تقريبا في أبريل، وفقا لرويترز.

ونقل مراسلنا عن وزارة البترول المصرية توضيحها أن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام، عقب تلك الزيادة نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث.

وأشارت الوزارة في بيان إلى استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.

وجاءت زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي: