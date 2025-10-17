العالم اليوم - وزارة الدفاع: القوات الروسية تسقط 61 مسيرة أوكرانية ليلا

انتم الان تتابعون خبر وزارة الدفاع: القوات الروسية تسقط 61 مسيرة أوكرانية ليلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 09:23 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض وإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 61 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مناطق عدة من البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة 11:00 مساءً يوم 16 أكتوبر إلى الساعة 7:00 صباحًا يوم 17 أكتوبر، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 61 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم إسقاط وتدمير:

32 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم،

13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف،

6 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود،

5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك،

طائرتين مسيرتين فوق كل من مقاطعة تولا ومنطقة موسكو،

وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.

نوفوبافلوفكا كانت نقطة دفاع رئيسية للقوات الأوكرانية

من ناحية ثانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن بلدة نوفوبافلوفكا في دونيتسك، التي سيطرت عليها قوات مجموعة "المركز" الروسية، كانت نقطة دفاع رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية، بين كراسنوارميسك وديميتروف.

وجاء في بيان الوزارة: "إن العملية السرية، التي كانت نتيجة إجراءات ممنهجة ومنسقة من قبل وحدات الهجوم، حسمت نتيجة القتال في نقطة رئيسية في دفاع العدو بين مدينتي كراسنوارميسك وديميتروف".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن بلدة نوفوبافلوفكا كانت ذات أهمية رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أن "السيطرة على هذه المنطقة أتاحت اختراق خط دفاع العدو وتهيئة الظروف لعزل بلدتين كبيرتين".

وأكدت الدفاع الروسية أن "الإجراءات المنسقة لوحدات قوات مجموعة المركز مكّنت من تعزيز المواقع بشكل كبير على مداخل كراسنوارميسك وخلق الظروف لتطوير الهجوم".