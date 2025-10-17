نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لبنان: العدوان الإسرائيلي يستهدف تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اتهم رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون إسرائيل بتنفيذ سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة.

جاء ذلك في أعقاب سلسلة غارات نفذها الطيران الإسرائيلي، مساء الخميس، على عدة بلدات ومواقع في جنوب وشرق لبنان، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة 6 أشخاص على الأقل، وفق مصادر صحافية ووزارة الصحة.

وأكد عون في تصريحه أن "هذا السلوك التصعيدي يشكل خرقا جسيما للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024"، معتبرا أن إسرائيل "تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي"، ما يفرض – حسب قوله – "موقفا دوليا يضع حدا لهذه الانتهاكات المدانة".

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام لبنانية استهداف بلدات متعددة بينها شمسطار وعدلون وأنصار وبنعفول، إضافة إلى غارات على مناطق في البقاع مثل أطراف بلدة شمسطار غرب بعلبك.

وفي بيان له، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه هاجم "بنى تحتية ومواقع تحت الأرض لحزب الله"، مشيرا إلى استهدافه مقلعا لإنتاج الإسمنت قال إن الحزب يستخدمه لإعادة الإعمار. كما زعم الجيش الإسرائيلي استهدافه "هدفا" تابعا لجمعية "أخضر بلا حدود" واتهم الحزب باستخدامها "تحت غطاء مدني" لإعادة بناء بنى تحتية.

وأفادت تقارير عن استهداف منزلين سبق استهدافهما في بنعفول، ما أدى إلى إصابة شخص، فيما أحدثت غارة أخرى فجوة في طريق يصل بين قريتي الشرقية وكوثرية السياد