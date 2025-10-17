العالم اليوم - شارك في هجوم حماس ثم ضُبط بولاية أميركية.. ما قصته؟

انتم الان تتابعون خبر شارك في هجوم حماس ثم ضُبط بولاية أميركية.. ما قصته؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 02:19 مساءً - وجهت محكمة أميركية اتهامات لرجل من لويزيانا بالمشاركة في هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وفقا لشكوى جنائية كشف عنها يوم الجمعة.

وحددت الشكوى، التي سلطت عليها الضوء صحيفة "نيويورك تايمز"، هوية المشتبه به بأنه محمود أمين يعقوب المهتدي، الذي قال الادعاء إنه "عضو في جماعة إرهابية مقرها غزة قاتلت إلى جانب حماس".

واتهمته المحكمة بـ"تنظيم مقاتلين مسلحين والعبور إلى إسرائيل بعد علمه بالهجوم، استجابة لدعوة للمشاركة" في هجوم حماس.

كما اتهم المهتدي بـ"تقديم أو محاولة تقديم أو التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية"، بالإضافة إلى "تزوير تأشيرات وإساءة استخدام تصاريح ووثائق أخرى"، وفقا للصحيفة.

وأظهرت سجلات السجناء أن رجلا يبلغ من العمر 33 عاما يحمل الاسم نفسه احتجز في مركز إصلاحي بولاية لويزيانا، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة الجمعة لأول مرة أمام القاضي.

ووفقا للشكوى، فقد أظهرت نصوص مكالمات المهتدي الهاتفية صباح 7 أكتوبر حثه الآخرين على الاستعداد للهجوم.

في إحدى المكالمات، طلب من رجل الاستعداد، وقال له إن "الحدود مفتوحة"، وفي مكالمة أخرى، أمر شخصا بـ"إحضار البنادق".

وأدى هجوم حماس المباغت إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة، وفق تقديرات إسرائيلية، وفي اليوم التالي نشبت حرب غزة التي استمرت عامين وقتل خلالها عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

كما أشارت الشكوى إلى أدلة على أن هاتف المهتدي، المسجل باسم شركة هواتف محمولة في غزة، اتصل في وقت لاحق من ذلك الصباح ببرج اتصالات إسرائيلي، مما يشير إلى أنه عبر الحدود إلى إسرائيل.

وقال المدعون إن المهتدي كان عضوا في فصيل يعرف باسم "كتائب المقاومة الوطنية"، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي شاركت في هجوم 7 أكتوبر، واستشهدت بمعلومات استخباراتية إسرائيلية وصور من منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقا للشكوى، دخل المهتدي الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة في سبتمبر 2024، بعد أن وقع على طلب تأشيرة أميركية في يونيو من العام ذاته، مدرجا غزة مكانا لميلاده والقاهرة محلا لإقامته.

ولم يشر إلى أي تاريخ للخدمة شبه العسكرية أو الخبرة في الأسلحة النارية، وقال إنه يخطط للعيش في تولسا بولاية أوكلاهوما، للعمل في إصلاح السيارات أو المطاعم.

وأظهرت سجلات الجمارك وحماية الحدود أنه دخل البلاد عبر مطار دالاس فورت وورث الدولي في 12 سبتمبر 2024، وبحلول مايو 2025 كان يقيم في تولسا، ونشر صورا له ولأطفاله على الإنترنت وهم يحملون مسدسا، وفقا للشكوى.

وفي يونيو، عثر عليه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في لافاييت بولاية لويزيانا، حيث بدا أنه يعمل في مطعم، حسب الشكوى.