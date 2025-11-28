أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر للتنمية بحوض النيل دون الإضرار بمصالح الدول الشريكة

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر ليست ضد أي خطط أو مشروعات تنموية في دول حوض النيل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتفهم حق جميع دول الحوض في تحقيق التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، شريطة ألا تضر تلك المشروعات بمصالح الدول الأخرى أو بحقوقها المائية الراسخة.

وأوضح مدبولي أن موقف مصر ثابت وواضح، وهو ضرورة التعاون بين دول الحوض كافة، واتباع نهج يقوم على الشراكة والتنسيق والتوافق، لضمان تحقيق التنمية المشتركة دون الإضرار بالحقوق المائية لأي دولة. وأضاف أن الأمن المائي لمصر يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الداعمة للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القاهرة حريصة على تعزيز مسارات الحوار والتفاوض في كل الملفات المتعلقة بنهر النيل، من منطلق مسؤوليتها تجاه الاستقرار الإقليمي، ولضمان وصول التنمية إلى جميع شعوب المنطقة بشكل عادل ومتوازن.