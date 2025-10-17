العالم اليوم - "رحلة العمر".. كم يتكلف المغاربة لحضور نهائي مونديال الشباب؟

انتم الان تتابعون خبر "رحلة العمر".. كم يتكلف المغاربة لحضور نهائي مونديال الشباب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 10:20 مساءً - يستعد العديد من المغاربة للسفر إلى سانتياغو عاصمة تشيلي، لمساندة "أشبال الأطلس" في المباراة النهائية لكأس العالم للشباب ضد منتخب الأرجنتين، الإثنين.

وتمكن "أشبال الأطلس" من بلوغ النهائي لأول مرة في تاريخ المغرب، بعد تجاوز منتخب فرنسا في مباراة صعبة حسمت بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

والجمعة، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية تخصيص رحلتين جويتين خاصتين لنقل الجماهير المغربية الراغبة في السفر إلى سانتياغو، لحضور مباراة نهائي كأس العالم للشباب.

وأوضحت الشركة في بيان أنها ستخصص رحلتين على متن طائرة "بوينغ 787" بسعة تبلغ 600 مقعد، لنقل المشجعين من الدار البيضاء إلى سانتياغو.

وحددت الشركة سعر التذكرة بـ10 آلاف درهم درهم مغربي (نحو 1100 دولار) ذهابا وإيابا، شاملة تذكرة لحضور المباراة.

ويمكن لحاملي تأشيرة دخول تشيلي، أو لغيرهم، التوجه إلى وكالات الشركة لاقتناء التذاكر وإتمام الإجراءات.

ومن المرتقب أن تنطلق الرحلتان يوم الأحد 19 أكتوبر من الدار البيضاء، لتعودا يوم الإثنين بعد المباراة.

وستنطلق صافرة المباراة فجر الإثنين المقبل، على أرضية ملعب "خوليو مارتينيز برانسون الوطني"، بقيادة الحكم الإيطالي ماوريسيو مارياني.

ويطمح "أشبال الأطلس" بقيادة المدير الفني الوطني محمد وهبي، مسلحين بأدائهم الاستثنائي في البطولة، لتحقيق أماني المغاربة، والفوز بلقب كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخ المملكة.